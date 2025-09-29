XEM CLIP:

Ghi nhận của PV tại xã Quỹ Nhất (Ninh Bình), vào rạng sáng 29/9, trận lốc xoáy đã gây hư hại nặng nề nhiều công trình, nhà cửa, mái tôn. Biển quảng cáo bị cuốn bay và vương vãi khắp nơi.

Dọc tuyến đường tỉnh 490C thuộc địa bàn xã Quỹ Nhất, cây cối đổ ngổn ngang.

Nhiều ngôi nhà bị giật bung cửa sắt. Người dân cho biết, chỉ trong chưa đầy 10 phút, cơn gió lốc đã “xé toạc” cả khu dân cư, khiến các gia đình hoàn toàn bất ngờ, không kịp trở tay.

Lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Thủ (82 tuổi, trú tại thôn Quần Phương 1, xã Quỹ Nhất) bị lốc xoáy cuốn phăng mái.

Các công trình phụ cũng hư hại nặng nề. Cành cây, ngói vỡ vương vãi khắp nơi.

Cảnh tượng đổ nát phía sau ngôi nhà của ông Thủ.

Then cài cửa bằng sắt bị gãy làm đôi.

Nhiều cột điện trên địa bàn xã Quỹ Nhất bị quật đổ, gây mất điện diện rộng.

Gió xoáy mạnh đã "xé toạc" cành cây lớn.

Ngôi nhà của gia đình ông Trần Hà Chính (SN 1973, trú tại xã Quỹ Nhất) bị thiệt hại nặng nề. Cửa được làm bằng gỗ lim chắc chắn cũng bị gió xoáy giật hỏng.

Một ngôi nhà bị lốc xoáy sập, khiến 1 người tử vong tại chỗ. Thống kê ban đầu cho thấy, giông lốc tại xã Quỹ Nhất đã làm 21 ngôi nhà bị tốc mái, 5 ngôi nhà sập.

Tính đến 12h ngày 29/9, trận giông lốc quét qua tỉnh Ninh Bình khiến 9 người chết, 18 người bị thương.

Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và động viên các gia đình có người tử vong. Công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả vẫn đang được khẩn trương triển khai.