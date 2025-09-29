XEM CLIP:

Theo ghi nhận của VietNamNet, tại xã Hoằng Phú có hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng. Nhiều căn bị tốc mái, sập tường, thậm chí có nhà đổ sập hoàn toàn.

Chị Lê Thị Mùi (SN 1991, thôn Hảo Nam, xã Hoằng Phú) cho biết, từ nhỏ đến nay chị chưa từng chứng kiến cơn bão nào khủng khiếp như vậy. Khoảng 3h ngày 29/9, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã làm quán hàng trước nhà chị đổ sập, hai xe máy hư hỏng, toàn bộ hàng hóa là đồ nội thất ô tô bị gió cuốn bay.

“Gió rít từng hồi, kéo theo đồ đạc trong gia đình bay tứ tung. Hai vợ chồng tôi phải trú trong phòng, không dám ra ngoài. Khi gió ngớt, chúng tôi mở cửa ra thì mọi thứ đã tan hoang. Thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng”, chị Mùi nói.

Ông Lê Văn Cường – Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú – cho hay, dù bão số 10 không đổ bộ trực tiếp, nhưng hoàn lưu với gió mạnh, mưa lớn và lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều công trình, nhà cửa bị tốc mái, đổ sập; cây cối, cột điện gãy đổ khiến giao thông ách tắc, mất điện diện rộng. Một số người bị thương, trong đó có 1 trường hợp tử vong do công trình sập.

Để khắc phục hậu quả, chính quyền xã đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung cứu chữa người bị thương, khắc phục công trình hư hỏng và hỗ trợ nhân dân sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Một số hình ảnh nhà cửa ở Thanh Hóa bị tàn phá:

Nhiều ngôi nhà ở xã Hoằng Phú bị gió bão làm hư hỏng. Ảnh: Lê Dương

Một gian hàng đồ gỗ của gia đình ông Vũ Văn Chương bị đổ sập. Ảnh: Lê Dương

Những căn nhà xây kiên cố cũng bị gió bão thổi tung. Ảnh: Lê Dương

Chị Lê Thị Mùi đang nhặt đồ đạc còn sót lại. Ảnh: Lê Dương

Nhiều nhà của các hộ dân của xã Hoằng Phú bị hư hỏng. Ảnh: Lê Dương

Một ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Ản: Lê Dương

Đồ đạc trong gia đình bị nước mưa ướt sũng. Ảnh: Lê Dương

Che tạm khu vực bàn thờ. Ảnh: Lê Dương