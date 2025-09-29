Ngày 29/9, Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị thông tin, tối 28/9, khoảng 23h30, 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS với 13 thuyền viên neo đậu tại bờ Bắc tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, bất ngờ bị đứt dây neo và trôi tự do. 4 thuyền viên đã bơi vào bờ an toàn, 9 người còn lại đang mất tích.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong hội ý nhanh với các đơn vị liên quan để ứng cứu. Ảnh: Q.V

4 thuyền viên bơi vào bờ, được Hải đội Biên phòng 1 chăm sóc gồm: Nguyễn Trọng Chí (SN 1975, ở Hòn Đất, Kiên Giang cũ); Sa Lê (Hiếu) (SN 1989, ở Đa Phú, An Giang); Trần Quốc Chung (SN 1985, ở Diễn Châu, Nghệ An) và Đồng Văn Thành (SN 1985, ở tỉnh Thanh Hóa).

9 thuyền viên mất tích hiện chưa có đủ thông tin cụ thể. Trong đó, có 2 thuyền trưởng gồm ông Năm (thuyền trưởng tàu cá BV 92754, ở tỉnh Kiên Giang cũ); ông Thọ (thuyền trưởng tàu cá BV 92754 ở xã Long Hải, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, trước khi bão số 10 đổ bộ vào Quảng Trị, chỉ có thuyền trưởng và máy trưởng ở lại trên các tàu cá để trông coi.

Đến khoảng 22h30 tối qua, khi bão giảm cấp, 11 thuyền viên còn lại lên tàu để kiểm tra kỹ thuật, nổ máy, nấu cơm và chuẩn bị nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, do gió lốc mạnh và dòng nước xiết, 2 tàu cá đã đứt dây neo, trôi tự do rồi bị chìm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: X.P

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 tàu cá gặp nạn. Ảnh: X.P

Ngay trong đêm và rạng sáng nay, ông Lê Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Phong – Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu nạn nhân.

Trước đó, chính quyền địa phương đã phát công điện khẩn yêu cầu tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, nghiêm cấm người ở lại trên tàu khi bão đổ bộ. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm và sẵn sàng triển khai phương tiện cứu nạn khi thời tiết cho phép.