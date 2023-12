8 năm sau phần gần nhất, chú gấu trúc Po sẽ trở lại màn ảnh đầu năm 2024 trong Kung Fu Panda 4. Bắt đầu đến với khán giả từ năm 2008, sau 16 năm, loạt phim vẫn là một trong những thương hiệu nổi bật nhất của hãng phim DreamWorks. Trong sự háo hức mong chờ của nhiều khán giả lẫn fan hâm mộ, hãng phim đã tung đoạn trailer đầu tiên, hé lộ loạt nhân vật mới cùng chuyến phiêu lưu ly kỳ đầy thử thách.

Po và cáo Zhen bắt tay nhau trong 'Kung Fu Panda 4'.

Sau thành công phòng vé thu về gần 632 triệu USD với bộ phim đầu tiên, hai phần tiếp theo của Kung Fu Panda lần lượt ra mắt năm 2011 và 2016. Tổng 3 phần phim đang mang về cho thương hiệu 1,8 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu, đưa Kung Fu Panda trở thành loạt phim hoạt hình có doanh thu lớn thứ 10 mọi thời đại. Và phần tiếp theo Kung Fu Panda 4 cũng đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa DreamWorks trở lại vinh quang phòng vé.

Gấu trúc Po đã đi được một chặng đường dài, từ chú gấu vụng về đam mê võ Kungfu trở thành Thần Long Đại Hiệp danh tiếng vang dội khắp chốn. Sau ba cuộc phiêu lưu bất chấp tử thần, đánh bại những kẻ phản diện đẳng cấp bằng lòng dũng cảm vô song và kỹ năng võ thuật điêu luyện của mình, Po trở thành thủ lĩnh tinh thần của Thung lũng Bình Yên.

Trong nỗ lực bảo vệ Thung lũng Bình yên khỏi móng vuốt của Tắc Kè Bông, Po và cáo Zhen - tên trộm xảo quyệt, nhanh trí, phải hợp tác cùng nhau. Chính cuộc hành trình đầy thử thách đầy thử thách này nhắc nhở Po về nhiệm vụ tìm người kế nhiệm, rằng anh hùng có thể được tìm thấy ở cả những nơi không ngờ tới nhất.

Quan Kế Huy và Thành Long.

Kung Fu Panda 4 có sự tham gia lồng tiếng của dàn sao tài năng gồm sự trở lại của Jack Black trong vai Po. Nam diễn viên kỳ cựu Dustin Hoffman trong vai bậc thầy Kung Fu - Shifu; James Hong (Everything Everywhere All at Once) trong vai cha nuôi của Po, ông Ping.

Nữ diễn viên Awkwafina trong vai cáo Zhen. Đặc biệt, nam diễn viên đoạt giải Oscar Quan Kế Huy (Everything Everywhere All at Once) cũng sẽ tham gia với vai trò lồng tiếng cho một nhân vật mới tên Han. Thành Long cũng góp mặt trong Kung Fu Panda 4 trong khi Angelina Jolie vắng mặt ở phần này.

Kung Fu Panda 4 dự kiến khởi chiếu 8/3/2024.