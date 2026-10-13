Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 10/10, Đồn Công an Khu công nghiệp Quế Võ tiếp nhận đơn trình báo của Giàng Mí S. (SN 2009, trú tại tỉnh Tuyên Quang) về việc bị một nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đe dọa, chiếm đoạt xe máy.

Theo trình báo, khoảng 22h40 ngày 7/10, S. cùng Vần Mí L. (SN 2010) điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ, không gắn biển kiểm soát, đi đến đoạn đường N3, đối diện Công ty Sena Tech, Khu công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh.

Tại đây, hai người bị một nhóm khoảng 8 nam thanh thiếu niên đi trên 4 xe máy áp sát. Nhóm này sử dụng bình xịt hơi cay và kiếm để đe dọa, buộc S. và L. lên xe của các đối tượng.

Khu vực các đối tượng thực hiện cướp xe. Ảnh: CACC

Sau đó, một người trong nhóm điều khiển xe máy của S. chở hai nạn nhân đến khu vực cánh đồng thuộc tổ dân phố Guột, phường Quế Võ. Nhóm thanh niên dùng kiếm đe dọa S. và L. rồi chiếm đoạt chiếc xe máy Honda Wave.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an Khu công nghiệp Quế Võ đã báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), phối hợp xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Đến ngày 11/10, lực lượng công an làm rõ 8 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.