Chiều muộn ngày 24/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phúc (60 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, TPHCM) tử hình về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”; vợ Phúc là bị cáo Trịnh Thị Đức 1 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo buộc, khoảng 8h12 ngày 14/11/2025, bà Lương Huệ Q. (hàng xóm của Phúc) sang nhờ Phúc qua nhà đuổi rắn giúp. Nhìn thấy bà Q. đeo bông tai, lắc tay bằng vàng nên ông ta nảy sinh ý định giết bà Q. để chiếm đoạt số vàng. Ngay sau đó, Phúc vào nhà lấy chiếc búa rồi đi theo bà Q.

Khi đến bãi đất trống phía sau nhà bà Q., Phúc dùng búa tấn công nạn nhân. Sau đó, ông ta cướp 2 chiếc bông tai và 1 lắc tay bằng vàng của bà Q. Trước khi bỏ đi, Phúc lấy tấm bạt màu xanh gần đó phủ lên người bà Q. để che giấu.

Khi quay về nhà, Phúc đưa số tài sản vừa cướp được cho vợ là Trịnh Thị Đức rồi nói dối là vừa nhặt được. Đến 9h30 cùng ngày, Phúc quay lại hiện trường để kiểm tra, thấy bà Q. vẫn còn thở. Bị cáo liền lấy viên gạch gần đó tiếp tục đập vào đầu nạn nhân.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VH

Sau đó, nhiều lần ra kiểm tra, thấy bà Q. đã tử vong nên ông ta chở vợ đem vàng đi bán.

Trên đường đi, Phúc nói với vợ về việc đã giết bà Q. để cướp vàng. Nghe chồng thú nhận, không những không khuyên Phúc ra đầu thú, Đức vẫn tiếp tục đem số vàng của nạn nhân đi bán được hơn 21 triệu đồng. Sau đó, vợ chồng Phúc đem trả nợ tiền thuê nhà trọ hết 18 triệu đồng.

Khoảng 17h cùng ngày, chị Lê Ngọc H. (con gái bà Q.) cùng người dân phát hiện bà Q. tử vong nên đến Công an xã Vĩnh Lộc trình báo. Qua truy xét, Nguyễn Hữu Phúc nhanh chóng bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy hành vi của bị cáo Phúc là đặc biệt nguy hiểm, cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội nên sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.