Trịnh Vũ Phúc Lộc mặc áo mưa, bịt kín mặt, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng rồi thay đổi nhiều lộ trình hòng trốn thoát nhưng nhanh chóng bị lực lượng công an truy xét, bắt giữ.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt và làm việc với Trịnh Vũ Phúc Lộc (SN 2007, thường trú tại TP Cần Thơ), nghi can thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng.

Theo điều tra ban đầu, chiều 2/10, Lộc mặc áo mưa, bịt kín mặt, đi xe máy không gắn biển số đến một tiệm vàng ở xã D’ran. Tại đây, Lộc vào tiệm, giả vờ là khách mua trang sức và yêu cầu chủ tiệm cho xem 2 chỉ vàng 9999. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, Lộc giật số vàng trên tay rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nghi can Trịnh Vũ Phúc Lộc được đưa đến tiệm vàng ở xã D’Ran để thực nghiệm hiện trường. Ảnh: N.X



Trên đường đi, Lộc điều khiển xe theo hướng về tỉnh Khánh Hòa và liên tục thay đổi lộ trình để tránh bị phát hiện.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã D’ran phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và CSGT (Công an tỉnh Lâm Đồng) khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy xét. Lực lượng chức năng đồng thời rà soát các cơ sở kinh doanh vàng bạc, lập chốt chặn trên các tuyến đường để lần theo dấu vết nghi phạm.

Đến hơn 23h30 cùng ngày, sau 6 giờ truy tìm, cảnh sát phát hiện Lộc xuất hiện tại Trạm CSGT Madaguôi, khu vực giáp ranh hướng về Đồng Nai, nên tổ chức vây bắt và khống chế.

Tại thời điểm bắt giữ, công an thu giữ số vàng là tang vật của vụ cướp giật.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.