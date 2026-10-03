Du khách nước ngoài đi bộ tại khu vực chợ Bến Thành, TPHCM thì bị cướp giật. Lực lượng công an nhanh chóng truy xét bắt giữ kẻ gây án.

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Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bến Thành, TPHCM đang lấy lời khai để xử lý đối tượng T.T.Việt (SN 2001) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, lúc 5h40 sáng 1/10, một nữ du khách quốc tịch Uzbekistan đang đi bộ từ chợ Bến Thành về khách sạn lưu trú. Tại giao lộ Lê Lợi - Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, nữ du khách bị một thanh niên đi xe gắn máy áp sát, giật điện thoại iPhone 15 Pro Max rồi rồ ga tẩu thoát.

Công an đưa đối tượng đến để thực nghiệm hiện trường vụ cướp giật. Ảnh: CA

Khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, xác định vụ việc ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của TPHCM nên Công an phường Bến Thành phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra, truy xét. Công an trích xuất camera an ninh ở các tuyến đường xung quanh để phục vụ công tác nhận dạng đối tượng và phương tiện.

Chỉ 10 giờ kể từ khi vụ cướp giật xảy ra, lực lượng công an đã bắt giữ Việt, là đối tượng thực hiện vụ cướp giật và thu hồi tang vật điện thoại hoàn trả cho nữ du khách.