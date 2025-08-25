Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) được Chính phủ giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước.

Triển lãm có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt. Ảnh: Thạch Thảo

Đây là sự kiện chính trị - văn hóa đặc biệt quan trọng, không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, mà còn khẳng định tầm vóc, vị thế Việt Nam hôm nay và khát vọng phát triển bền vững trong tương lai.

Dấu mốc 80 năm - Hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc

Thứ trưởng VHTT&DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là hoạt động thiết thực tôn vinh những thành tựu nổi bật trong suốt 8 thập kỷ qua. Triển lãm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Triển lãm có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt, là dịp để nhìn lại tiến trình lịch sử, củng cố niềm tin của nhân dân vào con đường đổi mới và phát triển bền vững. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Ông kỳ vọng: Triển lãm không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn là 'trường học sống động' về lòng yêu nước, đặc biệt với thế hệ trẻ. Đây là cơ hội quý báu để nhận diện rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mỗi người trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

"Chúng tôi mong rằng, khi bước vào không gian triển lãm, công chúng sẽ cảm nhận được niềm tự hào dân tộc, đồng thời lan tỏa khát vọng phát triển đất nước hùng cường. Hy vọng triển lãm sẽ trở thành diễn đàn gặp gỡ, trao đổi giữa các nhà quản lý, nghiên cứu, nghệ sĩ, từ đó tìm ra những ý tưởng mới trong công tác gìn giữ và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam”, Thứ trưởng VHTT&DL nói.

Theo ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, đơn vị thường trực tổ chức, triển lãm năm nay có quy mô toàn quốc, với sự tham gia của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, 34 tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, cùng nhiều quốc gia đối tác chiến lược và cơ quan ngoại giao.

Không gian triển lãm được chia thành 3 phân khu chính

Không gian triển lãm được chia thành 3 phân khu chính. Cụ thể, phân khu trưng bày khái quát với chủ đề Việt Nam - hành trình đến kỷ nguyên mới, giới thiệu những giá trị cốt lõi, thành tựu lớn lao và huyền thoại bất tử của dân tộc qua các chuyên đề như: Việt Nam - Đất nước - Con người, 95 năm cờ Đảng soi đường, Kiến tạo phát triển, Tỉnh giàu nước mạnh, Đầu tàu kinh tế, Khởi nghiệp kiến quốc.

Phân khu triển lãm ngoài trời với chủ đề Hội nhập và phát triển, gồm các không gian: Vì tương lai xanh, Khát vọng bầu trời, Thanh gươm và lá chắn, Ngày hội non sông; cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hội chợ văn hóa, ẩm thực và không gian trải nghiệm.

Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa với chủ đề Hội nhập và sáng tạo, trưng bày tác phẩm, sản phẩm thuộc 12 ngành công nghiệp văn hóa như: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, kiến trúc, thiết kế, thời trang, du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, mỹ thuật - nhiếp ảnh - triển lãm… đồng thời có sự tham gia của ngành ngoại giao và các đại sứ quán tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề sẽ được tổ chức như: trình diễn nghệ thuật dân gian, chiếu phim tư liệu, tọa đàm chuyên đề, giao lưu với nghệ sĩ và các gương mặt tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực.

Ông Mã Thế Anh cho biết dù khối lượng tư liệu và hiện vật đồ sộ, trải dài suốt 8 thập kỷ, Ban tổ chức đã nỗ lực chọn lọc để vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa tạo điểm nhấn rõ ràng, dễ tiếp nhận. Đồng thời, công nghệ trưng bày hiện đại sẽ được ứng dụng nhằm đem đến trải nghiệm sinh động, hấp dẫn cho công chúng.

Triển lãm thành tựu Đất nước diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9 tại Trung tâm triển lãm quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.