Những ngày qua, nhiều người nuôi ốc hương ở thôn Tuần Lễ, xã Đại Lãnh “đứng ngồi không yên” khi ốc hương chết hàng loạt.

Ông Nguyễn Sơn (58 tuổi) cho biết gia đình có hơn 1ha đìa nuôi ốc hương. Hai vụ trước, ốc mới thả được khoảng một tháng đã hao hụt gần hết. Tiếc của, ông vay mượn thêm tiền mua 6 triệu con giống để tiếp tục nuôi.

Sau gần 5 tháng, ốc đạt trọng lượng khoảng 200 con/kg và chuẩn bị thu hoạch, thì chỉ trong vài ngày, ốc chết hàng loạt. Gia đình ông đã đầu tư hơn 1,4 tỷ đồng, nay coi như mất trắng.

“Gần 5 tháng thức khuya dậy sớm, đổ xuống đây hàng tỷ đồng, giờ chỉ còn đống vỏ”, ông Sơn buồn bã.

Ốc hương nuôi ở thôn Tuần Lễ, xã Đại Lãnh chết nhiều, vỏ chất trắng trên bờ. Ảnh: X.N

Rơi vào tình cảnh tương tự, những ngày qua gia đình ông Tân phải thuê nhân công vớt số ốc hương chết để tiêu hủy. Nhìn từng đống vỏ ốc gom lên bờ, ông ngậm ngùi: "Chưa năm nào thiệt hại nặng như năm nay”.

Ông Tân thông tin, đầu năm, gia đình thả hơn 2,5 triệu con giống xuống 40 ao, diện tích hơn 1ha. Sau 4 tháng, ốc đạt kích thước khoảng 220 con/kg. Tuy nhiên, chưa kịp mừng thì ốc đã chết hàng loạt dù nước trong ao vẫn trong, không có mùi hay dấu hiệu bất thường. Gia đình đã sử dụng thuốc nhưng tình hình vẫn không cải thiện.

Người dân xót xa nhìn ốc hương chết bất thường. Ảnh: X.N

Theo ông Tân, giá ốc hương năm nay thương lái thu mua khoảng 250.000-280.000 đồng/kg. Ông đã đầu tư khoảng 700 triệu đồng cho con giống, thức ăn, nhân công và các chi phí khác.

Nếu thuận lợi, ông dự kiến doanh thu khoảng 2 tỷ đồng, lợi nhuận 600-700 triệu đồng. “Qua hơn 6 năm nuôi ốc, tôi từng gặp hao hụt, nhưng thường còn khoảng một nửa sản lượng, đủ hòa vốn hoặc lãi ít, chưa năm nào thế này” ông chia sẻ.

Rà soát nguyên nhân hàng chục tấn ốc hương chết

Theo báo cáo của UBND xã Đại Lãnh, toàn xã có 44,5ha nuôi ốc hương bằng hồ đất, phần lớn thả giống từ tháng 3 năm nay. Gần đây, hiện tượng ốc chết nhiều khiến người nuôi điêu đứng.

Kiểm tra thực tế và thông kê, địa phương này có 13 hộ nuôi trên gần 8ha bị thiệt hại, tổng lượng ốc chết ước hơn 80 tấn. Phần lớn ốc chết sau 2-4,5 tháng nuôi, kích thước từ 120-500 con/kg.

Địa phương đưa ra nhận định, do thời tiết năm nay diễn biến khắc nghiệt, cực đoan, gió Nam kéo dài, làm môi trường nuôi biến động và tỷ lệ hao hụt thủy sản tăng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác khiến ốc hương chết hàng loạt vẫn đang được cơ quan chuyên môn xác định.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân ốc hương chết hàng loạt. Ảnh: X.N

Liên quan vấn đề trên, trao đổi với VietNamNet sáng 11/9, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa qua các cơ quan chuyên môn đã kiểm tra thực tế tại khu vực nuôi ốc hương xã Đại Lãnh.

Kết quả cho thấy, mẫu nước tại một số khu vực nuôi ốc có hàm lượng amoni vượt ngưỡng, báo hiệu ô nhiễm hữu cơ. Nguồn gây ô nhiễm gồm thức ăn dư thừa, chất bài tiết, tảo tàn và vi sinh vật chết tích tụ lâu ngày.

Chính quyền khuyến cáo người nuôi kiểm soát nguồn nước, xử lý qua bể lắng, lọc, khử trùng, theo dõi pH, độ mặn, oxy hòa tan. Đồng thời duy trì quạt, sục khí và thu gom vỏ ốc chết để hạn chế khí độc, bảo vệ môi trường và sinh vật nuôi. Các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, phân tích nguyên nhân gây chết hàng loạt ốc hương.