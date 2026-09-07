XEM CLIP: Ông Nguyễn Minh Hùng cho biết cá chết nhiều trong 2 ngày qua.

Khoảng 10 ngày qua, người dân buôn Sút M'grư (xã Quảng Phú, Đắk Lắk) phát hiện nhiều loại cá chết nổi trắng hồ Ea Trum. Số lượng cá chết tăng nhanh trong 2 ngày qua, khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Ông Nguyễn Minh Hùng (sống gần hồ Ea Trum) cho biết, tối 26/8, tại khu vực buôn Sút M'grư có mưa lớn. Sáng hôm sau, người dân phát hiện một số con cá chết ở ven hồ. Đến trưa, cá chết nổi đầy trên mặt nước, sau đó dạt về cống xả ở khu vực hạ nguồn. Có nhiều loại cá bị chết nhưng chủ yếu là rô phi.

"Chúng tôi đã báo cơ quan chức năng về tình trạng cá chết ở hồ Ea Trum. Bà con rất mong sớm tìm ra nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt để có hướng xử lý, tránh gây ô nhiễm môi trường", ông Hùng nói.

Theo anh Y Trung (Tổ an ninh cơ sở buôn Sút M'grư), số lượng cá chết ước tính lên đến hàng tấn, trong đó một phần đã được người dân chủ động vớt dọn, phần còn lại tự phân hủy giữa hồ hoặc trôi xuống khu vực hạ nguồn.

"Trong vòng 2 năm nay, chúng tôi chưa thấy tình trạng cá chết xảy ra ở hồ Ea Trum", anh Y Trung nói.

Ông Nguyễn Công Văn, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết địa phương đã nắm được thông tin và đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cá chết.

Hồ chứa nước Ea Trum có sức chứa 300.000m³, phục vụ tưới tiêu cho khoảng 21ha cây công nghiệp của người dân ở buôn Sút M'grư. Đầu nguồn của hồ Ea Trum tiếp giáp với Khu công nghiệp Tân An, phường Tân An.

Một số hình ảnh được ghi nhận vào chiều 6/9 tại hồ Ea Trum:

Cá chết dạt về cống xả. Ảnh: Hải Dương

Hầu hết cá chết là rô phi. Ảnh: Hải Dương

Nhiều xác cá đang phân hủy gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hải Dương