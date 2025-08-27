Jetson AGX Thor sẽ được bán ra từ tháng sau với giá 3.499 USD, tương đương hơn 85 triệu đồng. Sản phẩm cho phép các nhà phát triển thiết kế robot mẫu, trước khi Nvidia cung cấp mô-đun Thor T5000 để tích hợp vào robot thương mại. Với đơn hàng trên 1.000 chip, giá bán sỉ giảm xuống còn 2.999 USD mỗi mô-đun.

Theo CEO Jensen Huang, robot là động lực tăng trưởng lớn tiếp theo của Nvidia, chỉ sau trí tuệ nhân tạo (AI). Trong hai năm qua, nhờ sự bùng nổ của AI, doanh thu của công ty đã tăng gấp ba lần.

“Chúng tôi không trực tiếp chế tạo robot hay ô tô, nhưng cung cấp hạ tầng tính toán và phần mềm cần thiết cho cả ngành công nghiệp”, ông Deepu Talla, Phó Chủ tịch phụ trách robot và AI biên, nhấn mạnh.

Bộ công cụ dành cho nhà phát triển Nvidia Jetson AGX Thor có giá 3.499 USD. Ảnh: Nvidia

Jetson Thor được phát triển trên kiến trúc đồ họa Blackwell – nền tảng mới nhất mà Nvidia ứng dụng cho chip AI và chip chơi game. Với hiệu năng cao gấp 7,5 lần so với thế hệ tiền nhiệm, Thor có thể vận hành các mô hình AI tạo sinh phức tạp, từ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cho tới mô hình thị giác. Bộ nhớ 128GB đi kèm giúp nó trở thành lựa chọn tối ưu cho robot hình người – vốn đòi hỏi khả năng “hiểu” và phản ứng với môi trường xung quanh theo thời gian thực.

Cuộc đua AI vật lý

Dù doanh thu từ mảng robot hiện mới chiếm khoảng 1% tổng doanh thu, Nvidia vẫn đặt cược lớn vào lĩnh vực này. Công ty đã hợp nhất mảng ô tô và robot thành một danh mục, ghi nhận doanh thu quý gần nhất đạt 567 triệu USD, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.

Nvidia cho biết nhiều tập đoàn lớn như Amazon, Meta, Boston Dynamics và Agility Robotics đang sử dụng chip Jetson. Hãng cũng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực robot như Field AI. Các ứng dụng tiềm năng của Thor trải dài từ robot công nghiệp, robot dịch vụ, robot phẫu thuật cho đến xe tự lái.

Jetson Thor đạt sức mạnh tính toán AI tới 2.070 FP4 teraflop, chỉ tiêu thụ 130W điện năng nhưng mang lại hiệu suất gấp 7,5 lần và hiệu quả năng lượng gấp 3,5 lần so với Jetson Orin – thế hệ trước. Ngoài robot, Thor còn có thể ứng dụng trong xe tự lái thông qua nền tảng Drive AGX với hệ điều hành Drive OS tối ưu cho ô tô, mở rộng cơ hội ở thị trường xe thông minh, đặc biệt tại Trung Quốc.

Từ máy móc đến “cộng sự”

Điểm đặc biệt của Jetson Thor là khả năng chạy đồng thời nhiều mô hình AI: ngôn ngữ, hình ảnh, hành động và cả những mô hình khổng lồ vốn chỉ quen thuộc trên máy chủ đám mây. Nhờ đó, robot không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ đạo từ xa, mà có thể tự phân tích, đưa ra quyết định tức thì, giống như phản xạ tự nhiên của con người.

Nvidia cho rằng bước tiến này giúp giải quyết một trong những thách thức lớn nhất: cho phép robot vừa “nhìn – nghĩ – hành động” trong môi trường phức tạp. Ví dụ, robot công nghiệp có thể đồng thời giám sát dây chuyền sản xuất, phân loại sản phẩm lỗi và giao tiếp với kỹ thuật viên. Trong nông nghiệp, robot gắn Thor có thể nhận biết tình trạng cây trồng và quyết định ngay việc tưới nước hoặc bón phân.

Không chỉ phần cứng, Nvidia còn tích hợp trọn bộ phần mềm vào Thor, gồm Isaac (mô phỏng robot), Metropolis (thị giác máy tính) và Holoscan (xử lý cảm biến thời gian thực). Sự kết hợp này biến hệ sinh thái AI của Nvidia thành “gói giải pháp” toàn diện cho các công ty muốn thương mại hóa robot thông minh.

(Theo CNBC, Interesting Engineering)