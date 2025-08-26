Elon Musk lại một lần nữa khiến làng công nghệ dậy sóng khi công ty xAI và mạng xã hội X của ông nộp đơn kiện Apple cùng OpenAI tại tòa án Texas (Mỹ).

Vụ kiện xoay quanh cáo buộc hai “ông lớn” đã bắt tay nhau để chèn ép đối thủ, khiến chatbot Grok của xAI không có cửa cạnh tranh với ChatGPT.

Tỷ phú Elon Musk thường xuyên xung đột với Apple và OpenAI. Ảnh: Bloomberg

Trong đơn, Musk cho rằng Apple đã thiên vị OpenAI khi tích hợp ChatGPT vào iPhone, iPad và Mac. Điều này khiến ChatGPT nghiễm nhiên trở thành công cụ AI mặc định, tiếp cận hàng trăm triệu người dùng.

Ngược lại, các ứng dụng khác như Grok bị “lép vế”, không thể xuất hiện ở vị trí nổi bật trên App Store. Musk cũng tố Apple cố tình làm chậm quá trình cập nhật ứng dụng của X và Grok, khiến chúng khó tiếp cận người dùng hơn.

“Apple đang bảo vệ vị thế độc quyền của mình bằng cách hợp tác với một công ty vốn hưởng lợi từ việc kìm hãm đổi mới trong AI – đó chính là OpenAI”, nội dung đơn kiện viết.

xAI và X vì vậy yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ USD và mong tòa án cấm Apple, OpenAI tiếp tục các hành vi bị cho là phản cạnh tranh.

Đây không phải lần đầu Musk va chạm với OpenAI – công ty do chính ông đồng sáng lập năm 2015. Sau khi rời đi vào năm 2018 vì bất đồng quan điểm, Musk nhiều lần công khai chỉ trích OpenAI đã “phản bội sứ mệnh phi lợi nhuận” và chạy theo lợi ích thương mại.

Năm ngoái, ông từng kiện OpenAI và CEO Sam Altman với lý do tương tự. Ngược lại, OpenAI khẳng định Musk đang tiến hành một chiến dịch “quấy rối”, từ mạng xã hội cho đến tòa án, nhằm hạ uy tín đối thủ.

Apple hiện chưa phản hồi về vụ kiện mới nhưng trước đó, hãng từng khẳng định App Store “công bằng và không thiên vị”, đồng thời vẫn quảng bá hàng nghìn ứng dụng AI khác nhau.

Thực tế, sau khi Apple công bố hợp tác với OpenAI, nhiều người dùng chỉ ra rằng các ứng dụng chatbot khác như DeepSeek hay Perplexity vẫn có lúc đứng đầu bảng xếp hạng App Store.

Cuộc chiến pháp lý này phản ánh rõ sự khốc liệt trong cuộc đua AI toàn cầu. ChatGPT đang là biểu tượng của làn sóng trí tuệ nhân tạo, trong khi Musk muốn đưa Grok và xAI trở thành đối trọng.

Nếu tòa án chấp nhận đơn kiện, vụ việc có thể mở ra những tranh luận rộng hơn về việc liệu các “ông lớn” công nghệ có đang làm khó các đối thủ nhỏ hơn trong thời đại AI.

Với người dùng, câu chuyện cũng đặt ra một câu hỏi quen thuộc: trong thế giới công nghệ, những gì xuất hiện trên màn hình điện thoại – từ ứng dụng được gợi ý đến công cụ AI mặc định – liệu có thực sự đến từ lựa chọn tự do, hay đã phần nào được “sắp đặt” bởi các tập đoàn đứng sau?

(Theo CNBC)