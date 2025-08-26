Trung Quốc vừa hoàn tất chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên của phương tiện lặn điều khiển từ xa (ROV - Remotely Operated Vehicle) Haiqin dưới biển vào ngày 23/8.

Kết quả thử nghiệm xác nhận hệ thống có thể hỗ trợ các nhiệm vụ ở độ sâu tới 6.000 m. Trong đợt thử, Haiqin đã thực hiện nhiều lượt lặn và đạt độ sâu 4.140m, qua đó kiểm chứng các thông số kỹ thuật, độ ổn định và độ tin cậy trong điều kiện đại dương thực tế.

Robot Haiqin vừa hoàn thành chuyến thử nghiệm đầu tiên tại Biển Đông nhằm thu thập mẫu sinh học và trầm tích. Ảnh: Xinhua

Thiết bị nặng 3,6 tấn này được trang bị camera độ nét cao, cánh tay robot, sonar và nhiều cảm biến khác. Khả năng giữ vị trí và định hướng tự động giúp thiết bị thao tác chính xác trong môi trường biển sâu phức tạp.

Trước khi ra khơi, hệ thống đã vượt qua bài kiểm tra áp suất tương đương 6.000 m trong phòng thí nghiệm.

Haiqin do nhóm tại Đại học Giao thông Thượng Hải thiết kế và chế tạo, phối hợp vận hành cùng các đơn vị nghiên cứu biển.

Tàu nghiên cứu và huấn luyện Zhong Shan Da Xue của Đại học Tôn Trung Sơn là nền tảng triển khai chính trong hành trình này.

Chuyến hải trình bắt đầu từ ngày 13/8 tại Chu Hải (Quảng Đông) và dự kiến kéo dài 25 ngày, với mục tiêu thu thập mẫu sinh vật, trầm tích và mở rộng hiểu biết về hệ sinh thái đáy biển.

Thử nghiệm trên biển ghi nhận Haiqin đã thu mẫu sinh học và trầm tích để phân tích, cho thấy tính hiệu quả của nền tảng ROV trong các dự án điều tra đa dạng sinh học, giám sát hệ sinh thái, tìm loài mới cũng như nghiên cứu địa chất khu vực.

Các đơn vị vận hành cho biết đợt thử này đã xác nhận toàn bộ chuỗi chức năng của hệ thống, đặt nền tảng cho những chiến dịch dài ngày trong tương lai.

Một điểm đáng chú ý là hoạt động phối hợp của Haiqin với Haidou-1, một phương tiện không người lái khác. Đây là lần đầu tiên hai loại tàu ngầm không người lái khác nhau được triển khai từ cùng một tàu nghiên cứu của Trung Quốc, giúp mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu: Haiqin tập trung quan trắc, thao tác và lấy mẫu gần đáy; trong khi Haidou-1 hỗ trợ lấy mẫu đa ngành, khảo sát địa chất – sinh học biển sâu và khoan lõi trầm tích.

Thành tựu này được xem là bước tiến tiếp theo trong chiến lược đầu tư công nghệ biển của Trung Quốc, từ nền tảng tàu nghiên cứu đến đội tàu robot lặn.

Về mặt kỹ thuật, việc hoàn tất thử nghiệm vượt 4.000m được xem là ngưỡng xác nhận năng lực cho nhóm ROV 6.000 m theo tiêu chuẩn quốc tế.

Về mặt khoa học, dữ liệu và mẫu vật từ Haiqin sẽ bổ sung vào kho tư liệu toàn cầu về môi trường biển sâu, đa dạng sinh học và quá trình địa chất trong khu vực.

(Theo Interesting Engineering)