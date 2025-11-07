Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo Tổ Biên tập văn kiện, quan điểm chỉ đạo thứ nhất trong dự thảo Báo cáo chính trị viết: "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới". Với quan điểm này, lần đầu tiên Đảng xác định "lý luận về đường lối đổi mới" là bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong số các dự thảo văn kiện trình Đại hội, có Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Báo cáo này nêu rõ sự phát triển nhận thức lý luận đột phá về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó chỉ ra 9 bước chuyển cơ bản.

