Chiều nay, tại Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng. Phát biểu tại tổ TP Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết việc thảo luận dự thảo văn kiện nhằm thống nhất phương hướng, mục tiêu phát triển đất nước.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đến việc tổ chức, triển khai thực hiện thế nào để những định hướng, mục tiêu đó phục vụ nhân dân, mang lại lợi ích cho người dân.

"Mục tiêu, định hướng hay rồi nhưng loay hoay tổ chức thực hiện không đạt được thì cũng không đạt yêu cầu" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhận định còn những vấn đề của thực tiễn phải tháo gỡ, giải quyết thì Đảng và Quốc hội cần nghiên cứu.

Qua nghe ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư cho biết rất mừng khi các đại biểu cơ bản đồng tình, đánh giá cao dự thảo văn kiện, các đại biểu cũng góp ý nhiều vấn đề hay, rất mới và sẽ được tiếp thu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại tổ

Về mô hình quản trị quốc gia trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư khẳng định quản trị dựa trên pháp luật minh bạch, dữ liệu tin cậy. Theo ông, nếu không có dữ liệu thì không thể nói đến chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Tổng Bí thư phân tích: "Nếu không có dữ liệu thì dù có công nghệ trí tuệ nhân tạo đến đâu chăng nữa cũng không hoạt động được. Trí tuệ nhân tạo không có dữ liệu thì như 'không có xăng', 'không có cơm' để đưa vào hoạt động. Phải có hạ tầng số hiện đại, bộ máy tinh gọn, các cán bộ thế nào để đáp ứng được yêu cầu. Tất cả các ngành, các cấp, các nơi đều phải chấp hành, đều phải thực hiện".

Về kinh tế biển, Tổng Bí thư cho rằng đây là vấn đề đúng, còn tiềm năng. Vùng biển Việt Nam có diện tích khoảng 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền. Ông nhìn nhận trên đất liền mới khai thác được bề mặt và còn rất nhiều tài nguyên khác trên không gian, dưới lòng biển nhưng chưa khai phá hết.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết tới đây, Bộ Chính trị, Trung ương sẽ có một số kế hoạch cụ thể, đầu tiên là thúc đẩy để sớm có nghị quyết về kinh tế nhà nước. Ông nhấn mạnh kinh tế nhà nước giữ “vai trò chủ đạo”, lâu nay vẫn nhắc nhiều đến phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tư nhân nhưng không có nghĩa là quên kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, Tổng Bí thư cho biết sẽ có nghị quyết về lĩnh vực văn hóa. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, hai nghị quyết này phải hoàn thành.

Toàn dân được góp ý, được nhìn thấy bức tranh tương lai

Đáng chú ý, Tổng Bí thư cho biết, dự kiến sau Đại hội 14 sẽ bàn ngay các vấn đề lớn liên quan đến phát triển, trong đó sẽ bàn tới những nghị quyết về mô hình phát triển đất nước.

Theo Tổng Bí thư, mô hình phát triển của đất nước là tổng thể, toàn diện và có sự phối hợp chặt chẽ. Mô hình phát triển này phải dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng gợi mở nghị quyết về những giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

“Phải có những biện pháp cụ thể, nếu không đạt tăng trưởng hai con số, chúng ta không đạt được mục tiêu 2030” - Tổng Bí thư nêu rõ.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là tăng trưởng phải “ổn định và bền vững”, không chỉ dựa trên nền tảng tiền tệ, bởi nếu đưa nhiều tiền ra thì sẽ tăng ngay nhưng ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô.

“Giải pháp như thế nào cần phải được tính toán rất đồng bộ” - Tổng Bí thư nêu rõ.

Đề cập đến tự chủ chiến lược, theo Tổng Bí thư, đây là vấn đề rất quan trọng. Việt Nam được các nước đánh giá cao vì độc lập, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.

Về quy hoạch phát triển, Tổng Bí thư cho biết sắp tới sẽ lập kế hoạch phát triển toàn diện. Ông cho rằng lập kế hoạch tức là vẽ ra thành phố, con đường, ngôi nhà cho tương lai trên bản giấy, mô hình mà chưa cần xây ngay. Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý điều quan trọng là toàn dân được góp ý, được nhìn thấy bức tranh tương lai của đất nước, của thành phố như thế nào.

Dẫn chứng về quy hoạch Hà Nội, Tổng Bí thư cho rằng phải nghĩ dài hạn và đồng bộ 5 năm, 10 năm, 50 năm và tầm nhìn 100 năm.