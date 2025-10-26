Không cần tóc bạc hay đeo kính lão, cách bạn cầm lái cũng có thể vô tình “tố cáo” tuổi tác. Trong bối cảnh giao thông năm 2025 ngày càng nhanh, nhiều công nghệ hỗ trợ xuất hiện, một số thói quen cũ kỹ khiến người lái trông chậm chạp và lạc hậu hơn thực tế. Dưới đây là 9 hành vi thường thấy sau vô-lăng dễ làm bạn bị đánh giá “già trước tuổi”.

1. Cầm điện thoại nghe gọi khi đang lái

Không chỉ vi phạm luật và mất an toàn, cầm điện thoại áp tai còn khiến người khác nghĩ bạn lỗi thời. Hầu hết ô tô 10–15 năm gần đây đều có kết nối rảnh tay, vì vậy hãy dùng Bluetooth hoặc giá đỡ thay vì cầm tay kiểu cũ.

2. Thiếu quan sát ở bãi đỗ và khu vực chung

Lái xe kiểu “đường của tôi”, chiếm chỗ, lấn vạch hoặc không để ý người đi bộ dễ bị quy vào nhóm tài xế lớn tuổi thiếu tinh thần chia sẻ. Lái xe văn minh, để ý xung quanh là tiêu chuẩn của giao thông hiện đại.

3. Ngồi sai tư thế, ôm vô-lăng cứng nhắc

Ngồi quá sát, cúi gập người hoặc để vô-lăng che khuất mặt tạo cảm giác căng thẳng, mất tự tin. Tư thế thoải mái, chuẩn góc lái không chỉ an toàn mà còn thể hiện sự chủ động, kiểm soát.

4. Chạy quá chậm trên làn tốc độ cao

Giữ dưới tốc độ cho phép khi đang ở làn vượt sẽ khiến các xe khác khó chịu và cho rằng bạn không theo kịp nhịp giao thông. Làn trái để vượt, xong việc thì trả lại làn – đó là quy tắc căn bản.

5. Lưỡng lự khi nhập làn hoặc lên cao tốc

Chần chừ, phanh lại ở đầu dốc nhập làn khiến người phía sau mất nhịp và tạo cảm giác thiếu tự tin. Nhập làn dứt khoát, đúng tốc độ luôn là dấu hiệu của người lái chủ động.

6. Nheo mắt, chậm phản ứng với biển báo

Liên tục nhìn nhầm tốc độ hoặc đọc biển muộn cho thấy thị lực kém hoặc thói quen quan sát lạc hậu. Chăm vệ sinh kính lái, khám mắt định kỳ và dùng kính phân cực khi trời nắng sẽ cải thiện đáng kể.

7. Đạp phanh sớm bất thường

Giảm tốc quá sớm hoặc phanh loạng choạng khiến người khác nghĩ phản xạ của bạn đã chậm. Giữ khoảng cách hợp lý, đọc tình huống sớm và phanh mượt là chìa khóa giữ nhịp giao thông.

8. Ngại lái xe ban đêm

Liên tục từ chối cầm lái sau hoàng hôn tạo cảm giác bạn thiếu tự tin hoặc bị hạn chế tầm nhìn. Hãy vệ sinh cụm đèn, kiểm tra thị lực, thay bóng sáng hơn hoặc dùng kính chống loá nếu cần.

9. Không ngoái đầu kiểm tra điểm mù

Dù camera và cảm biến hỗ trợ, chỉ nhìn gương mà không liếc vai lại gợi cảm giác “bất lực” trong thao tác. Một cú ngoái đầu nhanh giúp an toàn hơn và cho thấy bạn vẫn linh hoạt sau vô-lăng.