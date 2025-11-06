Hộp số CVT hay còn gọi là hộp số vô cấp đang được nhiều hãng xe Nhật Bản như Honda, Toyota, Nissan áp dụng rộng rãi nhờ khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Tuy nhiên, khi hỏng, chi phí sửa chữa hoặc thay thế hộp số CVT có thể khiến nhiều chủ xe “toát mồ hôi”. Câu chuyện của anh Phạm D., chủ một chiếc Honda City 2016, là ví dụ điển hình cho thấy tầm quan trọng của việc chẩn đoán đúng bệnh và chọn gara uy tín.

Cú "báo giá" 35 triệu đồng và cái kết "có hậu"

Chiếc Honda City 2016 bị hỏng hộp số CVT được mang tới gara ô tô Thành Tâm để sửa chữa. Ảnh: NVCC

Kỹ sư ô tô Nguyễn Thành Tâm, chủ gara Thành Tâm Auto ở Long Biên (Hà Nội), tiếp nhận chiếc Honda City 2016 được đưa đến bằng xe cứu hộ. Chủ xe kể rằng trong lúc đang di chuyển, xe bỗng hẫng một cái, ga lên không chạy, kèm tiếng lạo xạo dưới gầm.

Nghe triệu chứng, anh Tâm phán đoán đến 90% là hộp số vô cấp CVT đã gặp trục trặc. Dòng City đời này sử dụng loại hộp số CVT dây đai thép, nổi tiếng êm ái nhưng có nhược điểm là độ bền dây đai không cao nếu không được bảo dưỡng định kỳ.

Trước đó, anh D. đã mang xe đến một gara lớn khác. Sau khi “chẩn đoán sơ bộ”, nơi này báo giá 35 triệu đồng để “sửa hộp số CVT”, với kết luận hỏng dây đai, puly, bơm dầu và mạch điện tử. Nếu thay mới hộp số CVT nhập ngoài, giá dao động từ 70–90 triệu đồng, còn thay chính hãng lên tới 120 triệu đồng.

Chi phí sửa chữa hộp số CVT thông thường dao động từ 15-35 triệu đồng. Ảnh: NVCC

"Chủ xe City hoang mang, mới gọi điện thoại cầu cứu bạn bè. May có người quen giới thiệu anh D. chạy qua xưởng tôi, nhờ tôi 'bắt bệnh' lại lần nữa", chủ gara ô tô Thành Tâm nói thêm.

Sau khi tiếp nhận xe, các kỹ thuật viên đã tháo hộp số CVT ra kiểm tra chi tiết. Quả đúng như dự đoán, dây đai truyền động bằng thép đã đứt đôi, các lá thép nhỏ rơi vãi khắp nơi. May mắn là hai mặt puly vẫn còn sáng, không trầy xước, chứng tỏ hộp số chưa hư hại nặng.

Dây đai truyền động CVT bằng thép đã đứt đôi, các lá thép nhỏ rơi vãi khắp nơi. Ảnh: NVCC

Điều này có nghĩa là cái dây đai đến thời kỳ "già nua" dẫn tới bị đứt, chứ không phải đứt do kẹt hay vỡ bi, nên không kéo theo phá hỏng các chi tiết đắt tiền khác của hộp số. “Trường hợp này, chỉ cần thay dây đai CVT và vệ sinh lại hệ thống, hộp số vẫn hoạt động ổn định như cũ,” anh Tâm cho biết.

Nhưng điều đáng nói là báo giá sau khi kiểm tra khiến anh D. không khỏi ngỡ ngàng với các chi phí như đứt dây đai CVT (5,1 triệu đồng), thay dầu hộp số (840.000 đồng), công tháo lắp (3 triệu đồng), tổng cộng hết 8,940 triệu đồng. Vị chủ xe Honda City không chút do dự, đồng ý ngay với chi phí sửa chữa kể trên.

Sau 2 ngày sửa chữa, chiếc Honda City vận hành êm ái trở lại. Anh D. thở phào: “Từ 35 triệu còn chưa đến 9 triệu, tiết kiệm được gần 26 triệu đồng chỉ nhờ gặp đúng người thợ có tâm.”

Lời khuyên từ người thợ máy "có tâm"

Theo kỹ sư Nguyễn Thành Tâm, hộp số CVT là hệ thống truyền động phức tạp và giá trị cao, nhưng không phải lúc nào hỏng cũng phải thay cả cụm. Một gara ô tô uy tín luôn tuân thủ nguyên tắc: “Hỏng đâu thay đó.”

“Người thợ có tâm phải biết tìm nguyên nhân gốc rễ, đánh giá mức độ hư hỏng và tư vấn phương án tối ưu nhất cho khách hàng. Không lợi dụng sự thiếu hiểu biết để ‘vẽ bệnh’ cho nặng,” anh Tâm chia sẻ.

Hộp số CVT sẽ khá bền nếu được chăm sóc bảo dưỡng đúng cách. Ảnh: Honda

Anh cũng khuyến cáo, để tránh hỏng dây đai CVT, người dùng cần bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của hãng. Honda khuyến cáo thay dầu hộp số CVT sau 40.000km, trong khi Toyota là 100.00-120.000km. Việc thay dầu định kỳ giúp làm mát và bôi trơn dây đai, kéo dài tuổi thọ hộp số.

Ngoài ra, người dùng xe có trang bị hộp số CVT cũng cần lưu ý bảo dưỡng định kỳ tại các cơ sở chính hãng hoặc gara ô tô có uy tín để đảm bảo độ bền, chất lượng cho dây đai. Đừng đợi đến lúc nó "biểu tình" thì chi phí còn đắt hơn nhiều.

Câu chuyện của anh D. là lời nhắc cho những chủ xe City nói riêng và các chủ xe sử dụng hộp số CVT nói chung. Khi xe hỏng nặng đừng vội vàng gật đầu với cái báo giá đầu tiên. Hãy bình tĩnh, tìm đến một nơi uy tín, hoặc ít nhất là tham khảo 2-3 nơi trước khi quyết định "xuống tiền". Đôi khi, sự khác biệt không nằm ở tay nghề, mà nằm ở cái "tâm".

