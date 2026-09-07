Ngày 7/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý bảo vệ rừng về hành vi nhận hối lộ; khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Kiểm tra số lượng gỗ tại Doanh nghiệp tư nhân Nông Huyền. Ảnh: SĐ

Trước đó, ngày 16/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại Công ty TNHH MTV Nông Huyền (xã Ea H’leo), do bà Nguyễn Thị Nga Huyền (49 tuổi) làm Giám đốc.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện, thu giữ hơn 195m3 gỗ các loại và hơn 3.500 ster củi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Bà Huyền khai nhận đã mua thanh lý số lâm sản trên của các cơ quan nhà nước, đồng thời chủ yếu mua từ người dân khai thác trong rừng tự nhiên hoặc vườn trồng để chế biến băm dăm bán lại kiếm lời.

Kết quả điều tra xác định có hơn 148m3 gỗ thuộc loài thực vật rừng thông thường và hơn 19m3 gỗ thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA không có hồ sơ thể hiện nguồn gốc lâm sản.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, để số lâm sản trái phép trên có thể lọt qua các chốt trạm, vận chuyển về tập kết tại kho bãi, bà Huyền đã “chung chi” định kỳ số tiền 10 triệu đồng/tháng cho các cán bộ tại Phân trường 1 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả.

Phân trường này do Nguyễn Viết Trường (37 tuổi, trú tại xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) phụ trách.

Công an xác định 9 cán bộ nhận hối lộ theo định kỳ hàng tháng. Ảnh: SĐ

Theo cơ quan công an, sau khi thống nhất, Phân trường 1 đã giao nhiệm vụ cho Lê Văn Hoàng (34 tuổi) - nhân viên quản lý bảo vệ rừng trực tiếp liên hệ với bà Huyền để đôn đốc nhận tiền hàng tháng.

Tiền hối lộ được chuyển khoản qua nhiều tài khoản trung gian nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bước đầu, Công an đã làm rõ, từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã thực hiện 16 lần giao dịch với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Số tiền bất chính này được chia đều cho các nhân viên của Phân trường 1.