Các bị cáo Thái Thị Hồng Vân (SN 1974), cựu Thẩm phán, Phó Chánh tòa Dân sự TAND TP Huế; Trần Nhơn Vượng (SN 1964), cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế; và Trần Xuân Phú (SN 1982), cựu Kiểm sát viên, Phó Trưởng phòng thuộc VKSND TP Huế, cùng bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Trần Anh Tú (SN 1980), cựu lái xe TAND Khu vực 4 - Huế, bị truy tố về tội Môi giới hối lộ.

TAND Khu vực 1, TP Huế mở phiên tòa xét xử các bị cáo. Ảnh: Vương Anh.

Theo cáo trạng, trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” xảy ra tại chung cư Nera Garden ngày 16/10/2024, Trần Nhơn Vượng, khi đó là Phó Viện trưởng VKSND TP Huế, nhiều lần nhận hối lộ tổng cộng 360 triệu đồng.

Số tiền này nhằm giúp các bị can Lê Thị V. và Nguyễn Lê Đ. được tại ngoại; hứa giúp Võ Huyền Linh Ph. được áp dụng hình phạt tiền, đồng thời giảm số tiền đánh bạc của Lê Thị V. và đề nghị áp dụng hình phạt tiền đối với bị can này.

Trần Xuân Phú, khi còn là Kiểm sát viên VKSND TP Huế, nhận 30 triệu đồng để giúp Lê Thị V. được giải quyết sớm vụ án.

Cáo trạng xác định Thái Thị Hồng Vân, khi còn là Thẩm phán TAND TP Huế, thỏa thuận nhận hối lộ 500 triệu đồng để xét xử, áp dụng hình phạt tiền đối với Lê Thị V. Trần Anh Tú, khi còn là lái xe TAND Khu vực 4 - Huế, đã môi giới khoản tiền này.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Thái Thị Hồng Vân 4 năm 6 tháng tù, Trần Nhơn Vượng 2 năm 6 tháng tù, Trần Xuân Phú 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội Nhận hối lộ.

Trần Anh Tú bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Môi giới hối lộ.