Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 31 bị can về nhiều tội danh.

Trong đó, ông Bùi Thanh Bình, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra (CQĐT) cho rằng, ông này nhận hối lộ số tiền lên tới 43,8 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, lợi dụng chủ trương của Chính phủ, Bộ Công Thương cho phép Công ty VTM bán quặng cho các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho VTM, cựu Tổng Giám đốc đã thoả thuận, thống nhất và nhận tổng số tiền 43,8 tỷ đồng từ nhiều chủ doanh nghiệp để VTM bán quặng sắt thấp hơn giá thị trường cho các công ty.

Theo lời khai của cựu Tổng giám đốc VTM, bị can dùng tiền hối lộ để chi hơn 3 tỷ đồng cho nhân viên, hơn 1 tỷ đồng để trả nợ, số còn lại bị can dùng chi tiêu cá nhân.

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Lời khai được sếp cho tiền ở Công ty VTM

Theo lời khai của cán bộ Phòng tiêu thụ Công ty VTM là bị can Nguyễn Tuấn Long và Trần Văn Cường, thực hiện theo chỉ đạo của ông Bùi Thanh Bình, hai bị can này xây dựng phương án giá bán quặng thấp hơn giá thị trường, gặp đại diện doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng.

Quá trình thực hiện, ông Bùi Thanh Bình đưa cho Long 300 triệu đồng, đưa cho Cường 350 triệu đồng, nhưng cả hai không biết nguồn gốc tiền, không biết việc “sếp tổng” nhận tiền của doanh nghiệp mua quặng như thế nào.

Khi biết nguồn tiền sếp cho có nguồn gốc do doanh nghiệp mua quặng đưa, các bị can đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả (Long nộp khắc phục 400 triệu đồng, Cường nộp khắc phục 600 triệu đồng).

Còn theo lời khai của bị can Ngô Sỹ Hiếu, Trần Trọng Mạnh (cựu Phó Tổng Giám đốc VTM) cùng Đỗ Văn Cường, Nguyễn Duy Dũng (cựu Kế toán trưởng VTM), quá trình làm việc tại công ty, ông Bùi Thanh Bình nhiều lần chi tiền cho họ với tổng số tiền từng người như sau:

Ngô Sỹ Hiếu 300 triệu đồng, Trần Trọng Mạnh 400 triệu đồng, Đỗ Văn Cường 720 triệu đồng, Nguyễn Duy Dũng 600 triệu đồng. Các bị can không biết nguồn gốc tiền, không biết việc ông Bùi Thanh Bình nhận tiền của doanh nghiệp mua quặng như thế nào.

Khi biết nguồn tiền mà TGĐ đưa cho có nguồn gốc do doanh nghiệp mua quặng đưa, những người này đã tự nguyện khắc phục hậu quả.

Nhiều nhân viên khác ở Công ty VTM cũng có lời khai về việc được ông Bùi Thanh Bình cho tiền trong các dịp lễ tết. Các cá nhân này không biết nguồn gốc tiền, không biết việc ông Bùi Thanh Bình nhận tiền của doanh nghiệp mua quặng như thế nào. Khi biết số tiền Bình cho có nguồn gốc từ các doanh nghiệp mua quặng, một số cá nhân đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả.

16 doanh nghiệp mua quặng giá thấp hơn thị trường

Trong số những doanh nghiệp đưa tiền cho cựu Tổng giám đốc VTM để được mua quặng sắt thấp hơn giá thị trường có bà Trần Thị Tuyết (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang, đại diện cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Giang Bắc Kạn, Chi nhánh Lào Cai).

Theo CQĐT, thông qua bà Trần Bích Long, bà Tuyết nhờ tác động để được mua quặng và bà Tuyết đưa 4 tỷ đồng cho bà Long để được thực hiện mua bán quặng với Công ty VTM.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, bà Tuyết thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với CQĐT làm rõ bản chất vụ án. Bà Tuyết đang điều trị bệnh hiểm nghèo nên CQĐT vận dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 BLHS để phân hoá, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Tuyết.

Về trách nhiệm của 16 doanh nghiệp trong việc mua quặng của VTM với giá thấp hơn giá thị trường, CQĐT cho hay, đại diện các doanh nghiệp này có liên hệ, thống nhất với ông Bùi Thanh Bình để được mua quặng sắt của VTM.

Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp khai rằng họ không biết ông Bùi Thanh Bình chỉ đạo cấp dưới xây dựng phương án giá bán như thế nào, cũng không nắm được công thức tính giá, mà chỉ căn cứ vào đơn giá do ông Bình đưa ra để giao dịch. Do đó, cơ quan tố tụng xác định không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với 16 chủ doanh nghiệp này về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.