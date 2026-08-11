Ngày 11/8, Đội K92, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực gần nghĩa trang xã Vĩnh Ty và đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Theo các cựu chiến binh và người dân sinh sống lâu năm trên địa bàn, khoảng năm 1970, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, một số cán bộ, chiến sĩ hy sinh được chôn cất tập thể tại khu vực gần nghĩa trang xã Vĩnh Ty.

Khu vực này trước đây thuộc huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Từ nguồn tin này, Đội K92 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, xác minh, khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm.

Sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực được xác định có dấu hiệu hố chôn tập thể. Theo thông tin thu thập được, nơi đây có thể còn 7-10 hài cốt liệt sĩ.

Đội K92 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Vĩnh Ty - Ảnh: Phương Vũ

Do các hài cốt đã nằm trong lòng đất hơn nửa thế kỷ, địa hình và thổ nhưỡng khu vực có nhiều thay đổi, Đội K92 đang tiến hành tìm kiếm, cất bốc thận trọng, tỉ mỉ, nhằm không bỏ sót hài cốt, di vật và những dấu vết có giá trị phục vụ công tác xác minh.

Đối với 3 hài cốt vừa được tìm thấy, lực lượng chức năng đã thu thập, bảo quản hài cốt, di vật và các thông tin liên quan theo đúng quy trình. Mẫu sinh phẩm từ các hài cốt cũng sẽ được lấy để phục vụ giám định ADN.

Kết quả này sẽ tạo cơ sở đối chiếu với mẫu ADN của thân nhân, qua đó góp phần xác định danh tính, quê quán và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình khi đủ điều kiện.