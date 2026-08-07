Ngày 7/8, Đội lấy mẫu số 08, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm hài cốt phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, xã Bờ Y, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật trong một phần mộ.

Tại phần mộ ở lô B7, hàng số 3, mộ số 5, lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy chiếc lược nhựa có khắc dòng chữ “CHATLET GHUAT”, bút kim tinh, 2 ví da in chữ “Quân giải phóng” cùng một số di vật khác.

Nhiều di vật được tìm thấy được mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ảnh: Trọng Đại

Đáng chú ý, trong một chiếc gương tròn đường kính khoảng 5cm còn lưu tấm ảnh nam giới cỡ 3x4cm. Bức ảnh đã bong tróc, phai mờ nhưng vẫn còn nhận thấy hình ảnh người trong ảnh.

Lực lượng chức năng bước đầu nhận định hình ảnh này có thể liên quan đến liệt sĩ được an táng trong phần mộ và sẽ được khai thác cùng các di vật để phục vụ xác minh danh tính.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phục dựng bức ảnh tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Ảnh: Trọng Đại

Trước đó, ngày 5/8, khi lấy mẫu sinh phẩm tại phần mộ số 42, hàng 3, khu C, lô sau ở Nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Lâm, xã Trà Giang, Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 1 cũng phát hiện một chiếc ví cũ.

Bên trong ví có tấm ảnh chân dung một phụ nữ đã mờ cùng một số vật dụng cá nhân. Bức ảnh sau đó được bóc tách để phục dựng, phục vụ việc xác minh và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Tấm ảnh người phụ nữ được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ được phục chế. Ảnh: Trọng Đại

Ngày 28/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, xã Mỏ Cày, Tổ lấy mẫu số 5 cũng tìm thấy một chiếc ví cùng nhiều vật dụng cá nhân trong phần mộ số 115.

Bên trong ví có 2 bức ảnh chân dung, gồm một nam và một nữ. Sau khi được phục dựng, các bức ảnh được Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cung cấp cho cơ quan báo chí đăng tải nhằm tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã phục dựng ảnh và cung cấp cho các cơ quan báo chí đăng tải để có thể tìm kiếm thân nhân của liệt sĩ.

Đến nay, đã có 2 gia đình liên hệ với Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi vì cho rằng những người trong ảnh có thể liên quan đến thân nhân của mình. Hiện, các gia đình này đang được hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN, đối chiếu kết quả.

Đà Nẵng quy tập 3 hài cốt liệt sĩ, phát hiện ống thở đặc công

Cũng trong ngày 7/8, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Ban CHQS phường Điện Bàn quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Triêm Nam.

Trước đó, từ nguồn tin người dân về việc có 3 liệt sĩ được chôn cất tại khu vực ven sông Thu Bồn, lực lượng chức năng tổ chức xác minh, khai quật từ ngày 5/8.

Đến ngày 6/8, ở độ sâu khoảng 1,5m, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 hài cốt nằm liền kề cùng nhiều di vật, trong đó đáng chú ý có một đoạn ống thở bằng cao su - vật dụng đặc trưng của lực lượng đặc công.

Vị trí tìm thấy 2 hài cốt có thể là các liệt sĩ đặc công. Ảnh: Quang Cường

Từ di vật này và thông tin nhân chứng cung cấp, lực lượng chức năng bước đầu nhận định hai hài cốt có thể là các liệt sĩ đặc công hy sinh trong chiến đấu.

Theo nhân chứng Trương Đình Dưỡng, khoảng năm 1970, hai chiến sĩ đặc công làm nhiệm vụ tại khu vực chân cầu Câu Lâu đã hy sinh.

Dù khu vực khi đó bị kiểm soát gắt gao, người dân địa phương vẫn bí mật đưa các chiến sĩ về chôn cất.

Đến năm 1972, người dân tiếp tục phát hiện một thi thể bộ đội trôi từ thượng nguồn sông Thu Bồn về và an táng gần vị trí này.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm, ngày 7/8, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập thêm một hài cốt, nâng tổng số hài cốt tìm thấy tại khu vực lên 3.

Di vật được tìm thấy khi khai quật hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Quang Cường

Quá trình khai quật còn phát hiện thắt lưng, cúc áo và một số di vật liên quan.

Theo thông tin từ nhân chứng, hài cốt phát hiện sau cùng có khả năng là liệt sĩ Hồ Hải. Tuy nhiên, danh tính cụ thể sẽ được các cơ quan chức năng tiếp tục giám định, xác minh theo quy định.