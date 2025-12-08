Nếu bạn nhìn thấy vệt dầu dưới gầm xe ô tô, đừng hoảng nhưng cũng tuyệt đối đừng bỏ qua. Một vết rò nhỏ có thể nhanh chóng biến thành hỏng hóc lớn và tốn kém. Rò rỉ dầu luôn là dấu hiệu cho thấy bên trong động cơ đang có vấn đề.

Sau đây là những nguyên nhân thường gặp khiến xe rò rỉ dầu:

Gioăng, phớt bị mòn: Nhiệt độ và áp suất cao khiến các gioăng, phớt cao su xuống cấp, nứt hoặc co lại. Khi đó, dầu động cơ dễ thoát ra ngoài, đây cũng là nguyên nhân phổ biến nhất.

Cacte dầu bị móp hoặc nứt: Cacte nằm thấp, rất dễ bị đá văng hoặc va chạm mặt đường. Chỉ một vết nứt nhỏ cũng đủ khiến dầu chảy xuống nền nhà.

Ốc xả dầu bị lỏng hoặc hỏng ren: Sau mỗi lần thay dầu, ốc xả phải được siết đúng kỹ thuật. Nếu bị lỏng, siết lệch ren hoặc mòn, dầu sẽ rỉ ra ngay.

Lọc dầu lắp sai hoặc siết chưa chặt: Chỉ cần quên tháo gioăng cũ hoặc không siết đủ lực, lọc dầu có thể rò rỉ rất nhanh.

Van PCV bị tắc: Hệ thống PCV giúp cân bằng áp suất trong động cơ. Khi tắc, áp suất tăng và đẩy dầu thoát ra qua các vị trí không được thiết kế để chịu tải.

Đổ thừa dầu: Nhiều người nghĩ đổ nhiều dầu hơn là tốt, nhưng thực tế lượng dầu vượt mức gây tăng áp suất, khiến dầu tràn ra phớt và gioăng.

Gioăng nắp máy bị lão hóa: Khi nắp máy không còn kín, dầu chảy xuống thân động cơ. Nếu bạn thấy mùi dầu khét, đây có thể là “thủ phạm”.

Phớt trục cam, trục khuỷu bị mòn: Hai phớt này hoạt động liên tục khi động cơ nổ. Đến một thời điểm, chúng xuống cấp và bắt đầu rò rỉ, để lâu dễ gây hỏng lớn.

Nứt thân máy hoặc nắp quy-lát: Đây là lỗi nặng, thường do quá nhiệt hoặc va chạm. Nếu dầu rỉ từ đây, cần mang xe đến gara ngay.

Cách nhận biết và xử lý

Quan sát mặt nền nơi bạn đỗ xe để xem có vệt dầu không. Mở nắp capo kiểm tra các vị trí nghi ngờ xem có điểm ẩm dầu, bám bụi hay không. Mùi khét hoặc khói xanh cũng là dấu hiệu dầu đang rơi vào các bộ phận nóng.

Nếu dầu hao dần giữa hai kỳ thay dù bạn không nhìn thấy vết rò rõ ràng, có thể dầu đang rò ở phần dưới động cơ hoặc bị đốt trong buồng đốt.

Khi phát hiện rò rỉ, cần xác định đúng vị trí và thay thế bộ phận hỏng: gioăng, phớt, lọc dầu, cacte… Nếu van PCV tắc, chỉ cần thay mới.

Cách tốt nhất, khi có bất kì dấu hiệu nào về rò rỉ dầu, hãy đưa xe đến gara cho thợ kiểm tra.

Phát hiện sớm rò rỉ dầu có thể cứu cả động cơ và ví tiền của bạn. Đừng chờ đến khi đèn báo dầu sáng, vì khi đó thiệt hại có thể đã xảy ra ngay lập tức.

