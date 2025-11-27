Trang Dailly Mail mới đây phản ánh tình huống, một tài xế đang lái xe về nhà thì phát hiện qua gương chiếu hậu nhìn thấy làn khói dày bất thường từ ống xả. Dù động cơ không có biểu hiện lạ, anh vẫn lo ngại xe gặp trục trặc lớn, có thể tốn kém tiền sửa. Khi kể lại với người quen am hiểu ô tô, anh được hỏi ngay: “Khói màu gì?"

Vậy màu khói có thực sự cho biết mức độ hỏng hóc của xe?

Theo Rob Hull – biên tập viên chuyên mục ô tô của Daily Mail, khói dày từ ống xả có thể là biểu hiện của lỗi nghiêm trọng, nhưng cũng có thể chỉ là vấn đề nhỏ. Điều quan trọng là nên kiểm tra sớm và nếu chưa yên tâm, hãy hỏi thêm một nơi khác để có đánh giá chính xác.

Chuyên gia từ MotorEasy, đơn vị tư vấn kỹ thuật ô tô tại Anh cho biết, màu và độ dày của khói xả là dấu hiệu khá rõ về tình trạng động cơ. Nguyên nhân còn tùy loại xe, loại nhiên liệu và mức độ hư hỏng. Tuy nhiên, có thể nhận biết sơ bộ qua 4 loại màu khói sau:

1. Khói trắng

Khói trắng có thể vô hại nhưng cũng có thể rất nguy hiểm. Nếu xe để lâu ngoài trời mưa hoặc trời quá lạnh, hơi nước đọng lại trong ống xả sẽ bốc hơi tạo thành khói trắng. Đây là hiện tượng bình thường.

Tuy nhiên, khói trắng ra nhiều và không biến mất khi động cơ nóng lên lại là dấu hiệu đáng lo, thường liên quan tới cháy gioăng đầu (head gasket), chi phí sửa rất cao. Khi gioăng hỏng, nước làm mát tràn vào buồng đốt rồi bốc hơi thành khói trắng.

Cách nhận biết đơn giản: Đồng hồ nhiệt độ động cơ tăng bất thường. Mở nắp châm dầu, nếu thấy cặn màu nâu nhạt dạng kem, có thể nước đã lẫn vào dầu. Trường hợp tương tự cũng có thể do nứt thân máy hoặc cong mặt máy, thường phải thay cả máy.

2. Khói xanh xám (xanh lam)

Đây là dấu hiệu động cơ đang đốt dầu.

Nguyên nhân phổ biến: Turbo gặp vấn đề. Xéc-măng (piston ring) mòn khiến dầu lọt vào buồng đốt. Nếu để lâu, dầu lọt vào động cơ có thể làm hỏng bộ chuyển đổi xúc tác (catalytic converter) ở xe xăng và hybrid, chi phí thay thế không hề rẻ. Vì vậy, nên kiểm tra sớm tại garage uy tín.

3. Khói đen

Xe xăng: Thường do hệ thống phun nhiên liệu hoặc lọc gió gặp lỗi, khiến động cơ đốt quá nhiều xăng. Lúc này cần mang xe đi kiểm tra ngay.

Xe diesel: Khói đen đôi khi không phải lỗi mà chỉ là bộ lọc hạt (DPF) tự làm sạch khi bạn đạp ga mạnh lần đầu sau thời gian chạy chậm. Nếu đèn cảnh báo DPF sáng, hãy chạy xe ở dải tốc độ cao hơn để giúp đốt cháy muội than.

