Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại nhiều nơi vẫn ở mức cao, ngày càng nhiều người tìm cách di cư để có cuộc sống rẻ hơn, môi trường tốt hơn và cơ hội cải thiện tài chính.

Theo số liệu mới nhất, làn sóng di cư quốc tế đang gia tăng mạnh. Tại Mỹ, số người xuất cư cũng đang ở mức cao kỷ lục, theo DM.

Đáng chú ý, một số quốc gia đã triển khai chính sách ưu đãi, thậm chí trả tiền để thu hút người đến định cư, làm việc, đặc biệt tại các khu vực nông thôn hoặc nơi suy giảm dân số.

Dưới đây là những quốc gia nổi bật đang “trả tiền” để thu hút người nhập cư trong năm 2026.

Cơ hội khởi nghiệp tại Chile

Chile đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với giới doanh nhân nhờ chương trình Start-Up Chile do chính phủ hỗ trợ. Dù không trực tiếp chi trả chi phí di cư, chương trình cung cấp nguồn vốn đáng kể cho những người xây dựng doanh nghiệp tại đây.

Theo Forbes, một số startup có thể nhận khoản hỗ trợ từ 15.000 đến 80.000 USD (tương đương khoảng 395 triệu đến 2,1 tỷ đồng), đồng thời được tham gia các chương trình cố vấn chuyên sâu.

Đây được xem là cơ hội lý tưởng cho những người muốn vừa thay đổi môi trường sống, vừa phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Croatia - Nhà giá rẻ để hồi sinh thị trấn

Tại Croatia, một số thị trấn nhỏ triển khai chính sách bán nhà giá cực thấp để thu hút cư dân mới. Điển hình, năm 2024, thị trấn Legrad (miền Bắc) rao bán nhà với giá chỉ 0,13 USD (khoảng 3.400 đồng).

Chương trình này có từ năm 2018 nhằm giải quyết tình trạng suy giảm dân số. Ngoài giá rẻ, chính quyền còn hỗ trợ tới 50% chi phí cải tạo. Tuy nhiên, người tham gia phải đáp ứng điều kiện như dưới 45 tuổi, có gia đình, không có tiền án và không sở hữu bất động sản khác.

Hy Lạp - Sống trên đảo và nhận trợ cấp

Hòn đảo Antikythera, Hy Lạp, chỉ có chưa đến 50 cư dân, đang tìm cách thu hút các gia đình trẻ. Chính quyền địa phương đưa ra khoản trợ cấp 58USD (1,5 triệu đồng) mỗi tháng trong vòng 3 năm cho những ai chuyển đến sinh sống lâu dài.

Với khí hậu nắng ấm quanh năm và khung cảnh yên bình, nơi đây đặc biệt phù hợp với những người tìm kiếm cuộc sống chậm rãi, gần gũi thiên nhiên.

Ireland - Hỗ trợ cải tạo nhà trên đảo

Ireland triển khai chính sách nhằm phát triển các cộng đồng ngoài khơi. Theo đó, những người chấp nhận cải tạo các căn nhà bỏ hoang trên đảo có thể nhận được khoản hỗ trợ tài chính đáng kể.

Chương trình hướng đến mục tiêu lâu dài là tái thiết cộng đồng và thu hút cư dân mới đến sinh sống bền vững.

Italy - Trả tiền để chuyển đến làng quê

Italy tiếp tục duy trì các chương trình thu hút dân cư đến những khu vực đang suy giảm dân số. Các gia đình có thể nhận khoảng 30.000 USD (790 triệu đồng) khi chuyển đến các vùng như Sardinia hoặc Calabria.

Tuy nhiên, điều kiện đi kèm là người tham gia phải sinh sống tại các ngôi làng nhỏ dưới 2.000 dân. Đây là nỗ lực của chính phủ nhằm hồi sinh những cộng đồng đang bị “bỏ quên” do làn sóng di cư của giới trẻ.

Nhật Bản - Hỗ trợ chuyển về nông thôn

Để giảm áp lực dân số tại các đô thị lớn như Tokyo hay Osaka, Nhật Bản đã triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho người chuyển đến vùng nông thôn.

Mỗi cá nhân có thể nhận tới 1 triệu Yên (165,7 triệu đồng), trong khi các hộ gia đình có thể nhận đến 3 triệu Yên (497,6 triệu đồng). Chính sách này nhằm cân bằng lại phân bố dân cư và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Mauritius - Khởi nghiệp trên đảo thiên đường

Quốc đảo Mauritius mang đến cơ hội cho những ai muốn khởi nghiệp trong môi trường mới. Người tham gia có thể nhận khoảng 322 bảng Anh (11,2 triệu đồng), nếu kế hoạch kinh doanh được phê duyệt.

Dù số tiền không lớn, nhưng đây là bước đệm để tiếp cận thị trường mới trong một môi trường sống lý tưởng.

Tây Ban Nha - Ưu đãi cho người làm việc từ xa

Vùng Extremadura ở phía tây Tây Ban Nha đang triển khai chương trình “sống ở Ambroz” nhằm thu hút cư dân mới, đặc biệt là những người làm việc từ xa.

Người tham gia có thể nhận tới 15.000 Euro (452 triệu đồng) nếu cam kết sinh sống tại đây ít nhất 2 năm. Đây là lựa chọn phù hợp với những ai muốn kết hợp công việc và trải nghiệm văn hóa.

Thụy Sĩ - Trả tiền để giữ làng khỏi biến mất

Ngôi làng Albinen tại Thụy Sĩ đang đối mặt với nguy cơ suy giảm dân số nghiêm trọng. Để giải quyết, chính quyền địa phương đưa ra khoản hỗ trợ lên tới 23.600 bảng Anh (hơn 825 triệu đồng) cho mỗi người lớn và 9.400 bảng Anh (328 triệu đồng) cho mỗi trẻ em.

Khu vực xinh đẹp này nằm trên sườn núi ở độ cao 1.300m so với mực nước biển. Ngôi làng đã bị đe dọa "tuyệt chủng" do ngày càng nhiều cư dân rời bỏ nơi đây để chuyển đến thành phố sinh sống.

Điều kiện khi nhận hỗ trợ là người tham gia phải mua nhà trị giá tối thiểu 189.000 bảng Anh (6,6 tỷ đồng) và cam kết sinh sống ít nhất 10 năm.