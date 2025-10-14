Thông tin đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025 do Đảng bộ UBND tỉnh tổ chức mới đây.

Báo cáo của Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai cho hay, 9 tháng đầu năm, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là quá trình sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhưng Đảng ủy UBND tỉnh đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời và hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã bám sát nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định và phát triển trên nhiều lĩnh vực.Tăng trưởng GRDP quý 3 ước tăng 6,88% so với cùng kỳ (xếp thứ 26/34 cả nước và xếp thứ 5/6 trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên). Tính chung 9 tháng đầu năm, GRDP ước tăng 7,31% so với cùng kỳ (xếp thứ 23/34 cả nước và xếp thứ 3/6 trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên)…

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng đầu năm tăng 9,51% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 80 dự án đã đi vào hoạt động (đạt 80% kế hoạch năm) với tổng vốn 10.281 tỷ đồng; trong đó có 8 dự án trọng điểm tổng vốn 8.955 tỷ đồng. So cùng kỳ năm 2024, tăng 36 dự án và 5.934 tỷ đồng vốn đầu tư. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm ước đạt 149.012 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước 20.244 tỷ đồng, đạt 81,1% dự toán.

Báo cáo của Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh cũng cho biết, các lĩnh vực đầu tư công, thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng có bước chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được triển khai quyết liệt, đồng bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý, 3 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ. Các cấp, các ngành cần tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả; tận dụng tối đa quỹ thời gian còn lại để đẩy nhanh tiến độ công trình, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm 2026.

“Thời gian tới, cần tập trung cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ nhất. Đây là nhiệm vụ xuyên suốt, ưu tiên hàng đầu nhằm sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn, tạo chuyển biến đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cùng với đó, tập trung tối đa nguồn lực, thời gian và quyết tâm chính trị để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của năm đầu tiên sau hợp nhất. Trong đó, tập trung thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo theo yêu cầu của Trung ương; chủ động rà soát, tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng; ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi hành chính công vụ. Bên cạnh đó, quan tâm, chú trọng công tác an sinh xã hội, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa...

“Cần sớm kiện toàn tổ chức và nhân sự sau hợp nhất. Kịp thời sắp xếp tổ chức đảng, bộ máy và nhân sự các cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt cấp ủy gắn với đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu…” - Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý và đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm; nêu cao tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ được giao.

An Nhiên