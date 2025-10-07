Thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy, tháng 9 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta đạt gần 42,67 tỷ USD. Lũy kế 9 tháng năm nay, xuất khẩu hàng hóa mang về hơn 348,7 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu tính giá trị xuất khẩu hàng hóa theo tỉnh, thành phố, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước trong tháng 9 với kim ngạch đạt gần 9,88 tỷ USD. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp địa phương này đứng đầu cả nước về xuất khẩu, vượt xa kim ngạch 7,65 tỷ USD của TPHCM.

Ngoài Bắc Ninh và TPHCM, top 5 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước trong tháng 9 còn có Hải Phòng với 4,34 tỷ USD, Phú Thọ 3,46 tỷ USD và Đồng Nai hơn 3 tỷ USD.

Tính chung 9 tháng năm 2025, TPHCM vẫn đứng đầu cả nước, kim ngạch đạt gần 68,65 tỷ USD.

Với 67,03 tỷ USD, Bắc Ninh xếp vị trí thứ hai, chỉ kém TPHCM 1,62 tỷ USD.

Các vị trí trong top 5 lần lượt là Hải Phòng với 33,82 tỷ USD, Phú Thọ với 26,56 tỷ USD và Đồng Nai là 25,77 tỷ USD.

Theo thống kê của Cục Hải quan, trong 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 85,4 tỷ USD, tăng 2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 263,3 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cơ cấu tổng kim ngạch xuất khẩu, khu vực kinh tế trong nước chiếm 24,5%, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 75,5%.

Trong 9 tháng đầu năm, có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Đặc biệt, nước ta có 7 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD, chiếm 67,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cụ thể, nhóm mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt gần 77,49 tỷ USD, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm ngoái; điện thoại các loại và linh kiện đạt 43,59 tỷ USD, tăng 4,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt gần 43 tỷ USD, tăng 13,5%; hàng dệt, may đạt 29,74 tỷ USD, tăng 8,6%; giày dép đạt 17,79 tỷ USD, tăng 7,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 12,78 tỷ USD, tăng 13,3%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 12,45 tỷ USD, tăng 6,8%.