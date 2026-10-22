Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế sau dự phòng đạt 630 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PGBank đạt 92.637 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng tăng khoảng 7,1% so với thời điểm cuối năm 2025. Tiền gửi khách hàng tăng trưởng đều đặn, đạt mức 5,8% so với cuối năm 2025, đặc biệt, huy động không kỳ hạn (casa) tăng mạnh, đạt mức 32%, tạo thêm dư địa cho hoạt động kinh doanh và mở rộng tín dụng.

Cùng với sự phát triển về quy mô, PGBank cũng đẩy mạnh củng cố năng lực tài chính khi tăng vốn chủ sở hữu lên 8.364 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cuối năm 2025; đồng thời, tăng vốn điều lệ lên 7.327 tỷ đồng, tăng 33,2% so với 5.500 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025, góp phần nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng các yêu cầu về an toàn hoạt động

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu thuần tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2025, đến từ nhiều mảng kinh doanh cốt lõi của ngân hàng. Trong đó, thu nhập ngoài lãi từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tăng đáng kể, hơn gấp đôi so với cùng kỳ, thể hiện khả năng đa dạng hóa nguồn thu của ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế sau dự phòng 9 tháng đầu năm đạt 630 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

PGBank thực hiện chính sách quản trị rủi ro thận trọng, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,46%, duy trì ở ngưỡng an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 phản ánh đà mở rộng quy mô hoạt động, sự gia tăng đóng góp từ các nguồn thu ngoài lãi và khả năng cải thiện hiệu quả kinh doanh của PGBank. Đây là cơ sở để ngân hàng tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, hướng tới hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2026.

Bích Đào