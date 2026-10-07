Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15 điểm phần trăm so với cuối năm 2025. Theo NHNN, lãi suất ngân hàng vẫn chịu áp lực tăng nhưng tốc độ tăng đang chậm lại.

Lãi suất tiền gửi bình quân tăng 1,15 điểm phần trăm so với cuối năm 2025

Tại Họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026 ngày 7/10/2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, đến ngày 30/9/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025, tăng 16,69% so với cùng kỳ năm 2025, bổ sung thêm cho nền kinh tế khoảng 2,2 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Đến cuối tháng 8/2026, tỷ trọng tín dụng đối với các ngành kinh tế lần lượt là: nông, lâm, thủy sản chiếm 6,08%; công nghiệp - xây dựng chiếm 23,1%; thương mại - dịch vụ chiếm 70,11%.

Về lãi suất, Phó Thống đốc cho rằng lãi suất ngân hàng dù chịu áp lực tăng nhưng tốc độ tăng đang chậm lại, mặt bằng lãi suất về cơ bản xoay quanh mặt bằng mới.

“Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025”, ông Phạm Thanh Hà cho hay.

Theo Phó Thống đốc, trong bối cảnh thị trường tài chính, tiền tệ toàn cầu diễn biến phức tạp, NHNN đã thực hiện quyết liệt các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Về điều hành tỷ giá, NHNN điều hành linh hoạt, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

“Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỷ giá USD/VND diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường”, Phó Thống đốc cho hay.

Đến ngày 30/9/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh

Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, bối cảnh lãi suất toàn cầu đang gia tăng nhanh, nhiều khả năng từ nay đến cuối năm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất một lần nữa. Lãi suất của Việt Nam không đứng ngoài xu hướng toàn cầu, nhưng NHNN sẽ cố gắng tìm điểm cân bằng giữa lãi suất và tỷ giá.

“Đây là câu chuyện NHNN sẽ quản lý chặt trong thời gian tới”, ông Quang nói.

Theo ông, thời gian tới, cơ quan này tiếp tục bám sát diễn biến lạm phát để giảm tốc độ tăng của CPI. Đặc biệt, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến tỷ giá trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao. Ông Quang cho rằng điều đáng mừng là tỷ giá VND/USD vẫn giữ ổn định.

Nhiều giải pháp hỗ trợ tăng trưởng

Thông tin với báo chí về công tác điều hành tín dụng, NHNN cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Thời gian qua, NHNN đã triển khai các giải pháp nhằm tạo dư địa để các TCTD cấp tín dụng cho một số nhu cầu quan trọng, phục vụ tăng trưởng kinh tế; đồng thời tạo điều kiện để các TCTD cho vay đối với một số loại hình bất động sản (BĐS) phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và chính sách của các cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, không tính dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất; nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng BĐS;

Loại trừ dư nợ cấp tín dụng/cho vay phát sinh mới hàng năm, cấp bổ sung hạn mức TTTD cho các NHTM cấp tín dụng đối với doanh nghiệp để triển khai, đầu tư các dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ để thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.

Bên cạnh đó, NHNN kịp thời chỉ đạo các TCTD thực hiện các giải pháp tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng; tích cực triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc cung ứng vốn cho các công trình, dự án có quy mô lớn, trọng điểm.

Hiện ngành ngân hàng đã và đang triển khai nhiều chính sách tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong tiếp cận vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, trong tháng 8/2026, NHNN đã chỉ đạo các NHTM triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và DNNVV với ưu đãi lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay.

Ngoài ra, NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1890/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 phê duyệt Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là DNNVV”.