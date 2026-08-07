Bùi Xuân Huấn tức "Huấn Hoa Hồng" (41 tuổi) là một người dùng mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhân vật này thường xuyên xuất hiện trong các video livestream từ việc đi từ thiện cho đến các video khoe siêu xe, cuộc sống xa hoa thu hút hàng chục triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Tài khoản Tiktok của "Huấn Hoa Hồng" với gần 90 triệu lượt yêu thích. Ảnh: Chụp màn hình

Theo tìm hiểu của VietNamNet, "Huấn Hoa Hồng" quê ở xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai.

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo xã Trấn Yên cho biết thời gian vừa qua địa phương chưa ghi nhận "Huấn Hoa Hồng" có hoạt động từ thiện nào trên địa bàn và ít xuất hiện tại địa phương. Huấn chủ yếu sống và làm việc tại Hà Nội.

Không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội, "Huấn Hoa Hồng" nhiều lần trở thành tâm điểm dư luận vì các vụ việc liên quan đến pháp luật.

Nhiều clip đăng tải trên tài khoản Tiktok của "Huấn Hoa Hồng" liên quan tới hoạt động từ thiện. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đây, vào năm 2020, Huấn từng bị Bộ Công an triệu tập để làm rõ việc cắt ghép, sử dụng trái phép hình ảnh chương trình của VTV. Cũng trong năm này, "Huấn Hoa Hồng" bị xử phạt 17,5 triệu vì xuất bản, bán sách không giấy phép. Đáng chú ý, vào năm 2019, cơ quan chức năng TP HCM đã ra quyết định đưa Bùi Xuân Huấn đi cai nghiện bắt buộc do sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, "Huấn hoa hồng” bị bắt giữ khi công an đột kích vào ổ bay lắc trong 1 căn hộ chung cư cao cấp ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh (cũ). Qua kiểm tra, Huấn dương tính với ma tuý và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Trong diễn biến mới nhất, chiều 6/8, lực lượng cảnh sát xuất hiện tại nơi ở của "Huấn Hoa Hồng" ở xã Gia Lâm, TP Hà Nội.

Bên ngoài, nhiều người dân tập trung theo dõi. Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng "Huấn Hoa Hồng" bị bắt. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố thông tin chính thức về vụ việc.

Ồn ào từ thiện ở Lai Châu

Cuối tháng 7 vừa qua, Bùi Xuân Huấn tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau phát ngôn liên quan đến hoạt động quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Lai Châu.

Cụ thể, trong một buổi livestream, Huấn tuyên bố nếu có người ủng hộ đồng bào bao nhiêu tiền, anh sẽ ủng hộ gấp ba lần số tiền đó.

Sau phát ngôn này, TikToker Trần Đình Tiệp (thường được biết đến với biệt danh "Vua Quạt") công khai chứng từ chuyển 1 tỷ đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu để hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Tuy nhiên, Huấn sau đó cho biết sẽ không thực hiện tuyên bố trước đó, đồng thời lý giải không muốn biến hoạt động thiện nguyện thành một cuộc "cá cược" trên mạng xã hội.

Diễn biến này khiến hai bên có những màn đáp trả qua livestream và mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng.

Nguyễn Văn Hợi (biệt danh "Khánh Sky") tìm đến xưởng của "Vua Quạt" tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Chụp màn hình

Mâu thuẫn tiếp tục leo thang khi Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) kéo đến xưởng của "Vua Quạt" tại Bắc Ninh để livestream, chửi bới và thách thức.

Vụ việc gây mất an ninh trật tự, sau đó Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, bắt giữ Khánh Sky để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời truy tìm một số người liên quan.