Ngày 7/8, nguồn tin của VietNamNet xác nhận, trong thời điểm xảy ra lũ quét tại xã Mường Than, đoàn từ thiện của ông Bùi Xuân Huấn đã đến và hỗ trợ nhân dân trên địa bàn bằng tiền mặt và hiện vật.

Cụ thể, vào cuối tháng 7/2026, đoàn từ thiện của ông Bùi Xuân Huấn (41 tuổi, quê xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai) đến và hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Theo thông tin do Bùi Xuân Huấn công khai trên mạng xã hội, Huấn và đoàn từ thiện đã trao tiền mặt cho các hộ dân, quá trình trao tiền mặt này được ông Huấn quay clip và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.

Ông Đường Minh Hùng - Chủ tịch UBMTTQ xã Mường Than khẳng định với VietNamNet: Việc ông Bùi Xuân Huấn đến trao tiền mặt cho bà con, xã không nắm được, xã chỉ tiếp nhận 24 bồn nước do đoàn từ thiện của ông Huấn trao tặng.

Hình ảnh Huấn Hoa Hồng làm từ thiện tại Lai Châu. Ảnh: XĐ

Ồn ào trên mạng xã hội liên quan việc từ thiện ở Lai Châu

Cuối tháng 7 vừa qua, Bùi Xuân Huấn tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau phát ngôn liên quan đến hoạt động quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Lai Châu.

Cụ thể, trong một buổi livestream, Huấn tuyên bố nếu có người ủng hộ đồng bào bao nhiêu tiền, anh sẽ ủng hộ gấp ba lần số tiền đó.

Sau phát ngôn này, TikToker Trần Đình Tiệp (thường được biết đến với biệt danh "Vua Quạt") công khai chứng từ chuyển 1 tỷ đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu để hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Tuy nhiên, Huấn sau đó cho biết sẽ không thực hiện tuyên bố trước đó, đồng thời lý giải không muốn biến hoạt động thiện nguyện thành một cuộc "cá cược" trên mạng xã hội.

Diễn biến này khiến hai bên có những màn đáp trả qua livestream và mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng.

Mâu thuẫn tiếp tục leo thang khi Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) kéo đến xưởng của "Vua Quạt" tại Bắc Ninh để livestream, chửi bới và thách thức.

Vụ việc gây mất an ninh trật tự, sau đó Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, bắt giữ Khánh Sky để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời truy tìm một số người liên quan.