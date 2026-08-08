Liên quan trường hợp ông Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") đăng tải thông tin huy động tiền hỗ trợ đồng bào vùng lũ ở Lai Châu, thông báo đã tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng và sử dụng tài khoản cá nhân mang tên Bùi Xuân Huấn để nhận tiền ủng hộ, nhiều độc giả đặt câu hỏi việc làm này có phù hợp quy định pháp luật hay không.

Trao đổi với VietNamNet, luật sư Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết việc cá nhân đứng ra kêu gọi cộng đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn. Tuy nhiên, dù xuất phát từ mục đích tốt thì việc vận động, tiếp nhận và sử dụng tiền từ thiện vẫn phải tuân thủ đúng quy định nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Hình ảnh ông Bùi Xuân Huấn làm từ thiện tại Lai Châu. Ảnh: FBNV/XĐ

Theo luật sư Hải, hoạt động này hiện được điều chỉnh chủ yếu bởi Nghị định 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định không yêu cầu cá nhân phải xin phép mới được kêu gọi từ thiện nhưng quy định trách nhiệm công khai, minh bạch và giải trình đối với người đứng ra vận động.

Cụ thể, theo Điều 17 Nghị định 93/2021/NĐ-CP, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự được quyền vận động, tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện. Tuy nhiên trước khi thực hiện, các cá nhân phải thông báo đến UBND cấp xã nơi cư trú và mở tài khoản riêng tại ngân hàng cho từng cuộc vận động.

Luật sư Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh pháp luật không cấm tài khoản đứng tên cá nhân nhưng yêu cầu đó phải là tài khoản riêng phục vụ cuộc vận động, nhằm tách biệt với các giao dịch cá nhân khác, tạo điều kiện cho việc sao kê, đối chiếu, kiểm tra và công khai dòng tiền. Vì vậy, cần phân biệt giữa tài khoản cá nhân mở riêng cho hoạt động từ thiện với tài khoản cá nhân đang sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Ngoài ra, Điều 23 Nghị định 93/2021/NĐ-CP quy định người đứng ra vận động phải mở sổ theo dõi, lưu giữ chứng từ, công khai kết quả tiếp nhận, phân phối và sử dụng toàn bộ nguồn đóng góp sau khi kết thúc cuộc vận động.

Đối với trường hợp của Bùi Xuân Huấn, luật sư cho rằng chỉ căn cứ vào việc sử dụng tài khoản đứng tên cá nhân chưa đủ cơ sở để kết luận đúng hay sai.

Điều cần xem xét là tài khoản đó có được mở riêng cho cuộc vận động hay không; có thực hiện việc thông báo theo quy định; việc tiếp nhận, quản lý, phân phối nguồn tiền có đúng mục đích và được công khai, minh bạch theo Nghị định 93 hay không. Đây mới là những căn cứ pháp lý để đánh giá tính hợp pháp của hoạt động kêu gọi từ thiện.

Bên cạnh đó, Điều 5 Nghị định 93/2021/NĐ-CP nghiêm cấm việc lợi dụng hoạt động từ thiện để vụ lợi, chiếm đoạt hoặc sử dụng sai mục đích các khoản đóng góp tự nguyện. Trường hợp có căn cứ xác định người đứng ra vận động có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện hành vi vi phạm khác thì tùy tính chất, mức độ có thể bị xử lý theo Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2025.