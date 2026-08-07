Chiều 6/8, theo ghi nhận của PV VietNamNet, lực lượng cảnh sát có mặt tại nơi ở của Bùi Xuân Huấn (SN 1985, biệt danh "Huấn Hoa Hồng") ở xã Gia Lâm, TP Hà Nội. Trong thời gian lực lượng chức năng làm việc, khu vực được kiểm soát chặt chẽ, chỉ những người có nhiệm vụ mới được phép ra vào.

Trên mạng xã hội, Bùi Xuân Huấn có lượt theo dõi rất lớn. Tài khoản Facebook có tick xanh mang tên "Huấn Hoa Hồng" sở hữu 3,7 triệu người theo dõi. Các bài đăng gần đây của tài khoản nêu trên thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác từ người dùng mạng xã hội.

Đáng chú ý, cách đây 5 ngày (ngày 2/8), tài khoản Bùi Xuân Huấn bất ngờ đăng tải bài viết thông báo việc tạm dừng sử dụng mạng xã hội. Bài viết này thu hút gần 100.000 lượt tương tác. Trước đó, ngày 31/7, Bùi Xuân Huấn sử dụng tài khoản "Huấn Hoa Hồng" phát trực tiếp chia sẻ về một số thông tin liên quan đến ồn ào về hoạt động từ thiện vừa qua.

Bùi Xuân Huấn (ảnh nhỏ) và hình ảnh công an xuất hiện tại khu vực nhà riêng của Huấn. Ảnh: Đình Hiếu/Facebook nhân vật

Bùi Xuân Huấn chia sẻ một chi tiết đáng chú ý về việc "sao kê". Cụ thể, khi được hỏi về việc đã sao kê hay chưa, Bùi Xuân Huấn cho biết: "Sao kê rồi, thứ 2 tôi phải sao kê hết mang nộp cho cơ quan có thẩm quyền". Đồng thời, Huấn khẳng định sự minh bạch bằng cách trích dẫn câu tục ngữ: "Đường dài mới biết ngựa hay". Sau đó, Huấn tái khẳng định việc sẽ sao kê và cung cấp cho cơ quan chức năng kèm khẳng định "sống phải thượng tôn pháp luật".

Cũng trong đoạn livestream nêu trên, Huấn khẳng định: "Tất cả những anh chị nào gửi tiền cho tôi phát cho bà con, nếu không tin tưởng muốn xin lại, tôi đều đồng ý hết".

Theo tìm hiểu của VietNamNet, cuối tháng 7 vừa qua, Bùi Xuân Huấn trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau phát ngôn liên quan đến hoạt động quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Lai Châu.

Cụ thể, trong một buổi livestream, Huấn tuyên bố nếu có người ủng hộ đồng bào bao nhiêu tiền, anh sẽ ủng hộ gấp ba lần số tiền đó. Sau phát ngôn này, TikToker Trần Đình Tiệp (thường được biết đến với biệt danh "Vua Quạt") công khai chứng từ chuyển 1 tỷ đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu để hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Tuy nhiên, Huấn sau đó cho biết sẽ không thực hiện tuyên bố trước đó, đồng thời lý giải không muốn biến hoạt động thiện nguyện thành một cuộc "cá cược" trên mạng xã hội. Diễn biến này khiến hai bên có những màn đáp trả qua livestream và mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng.

Nguyễn Văn Hợi (biệt danh "Khánh Sky") tìm đến xưởng của "Vua Quạt" tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Chụp màn hình

Mâu thuẫn tiếp tục leo thang khi Nguyễn Văn Hợi ("Khánh Sky") kéo đến xưởng của "Vua Quạt" tại Bắc Ninh để livestream, chửi bới và thách thức. Vụ việc gây mất an ninh trật tự, sau đó Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, bắt giữ Khánh Sky để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời truy tìm một số người liên quan.

"Huấn Hoa Hồng" quê ở xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai. Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo xã Trấn Yên cho biết thời gian vừa qua địa phương chưa ghi nhận "Huấn Hoa Hồng" có hoạt động từ thiện nào trên địa bàn và ít có mặt tại địa phương. Huấn chủ yếu sống và làm việc tại Hà Nội.

Không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội, "Huấn Hoa Hồng" nhiều lần trở thành tâm điểm dư luận vì các vụ việc liên quan đến pháp luật.

Trước đây, vào năm 2020, Huấn từng bị Bộ Công an triệu tập để làm rõ việc cắt ghép, sử dụng trái phép hình ảnh chương trình của VTV. Cũng trong năm này, "Huấn Hoa Hồng" bị xử phạt 17,5 triệu đồng vì xuất bản, bán sách không giấy phép. Đáng chú ý, vào năm 2019, cơ quan chức năng TPHCM đã ra quyết định đưa Bùi Xuân Huấn đi cai nghiện bắt buộc do sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, "Huấn Hoa hồng” bị bắt giữ khi công an đột kích vào ổ bay lắc trong 1 căn hộ chung cư cao cấp ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh (cũ). Qua kiểm tra, Huấn dương tính với ma tuý và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.