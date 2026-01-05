Ngày 5/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công, cứu một nam bệnh nhân 17 tuổi trong tình trạng nguy kịch do vết thương thấu ngực.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau quá trình điều trị, chăm sóc hậu phẫu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, nam thiếu niên được đưa vào khoa cấp cứu bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, thở nhanh, da xanh, niêm mạc nhợt. Trên cơ thể có vết thương do vật sắc nhọn gây ra ở vùng lưng trái và hông trái.

Ngay sau khi tiếp nhận, kíp trực cấp cứu đã phối hợp với các bác sĩ khoa Ngoại tổng quát khẩn trương hồi sức cấp cứu, thiết lập 5 đường truyền tĩnh mạch và chuẩn bị truyền máu khối lượng lớn.

Kết quả siêu âm FAST ghi nhận bệnh nhân tràn máu màng phổi trái lượng nhiều. Sau 45 phút hồi sức, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu mở ngực để cầm máu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện khoảng 2.200ml máu trong khoang màng phổi trái. Thùy dưới phổi trái có vết thương dài khoảng 2cm, đang chảy máu và rò khí. Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành khâu cầm máu tổn thương phổi. Đáng chú ý, bệnh nhân bị ngưng tim trong lúc mổ, các bác sĩ đã xoa bóp tim trực tiếp trong khoảng 5 phút, giúp tim đập trở lại.

Sau 90 phút phẫu thuật kết hợp hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, các chỉ số sinh tồn sau đó trở về bình thường. Tổng cộng bệnh nhân được truyền 10 đơn vị máu và tủa lạnh.

Sau quá trình điều trị và chăm sóc hậu phẫu, hiện bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, thành công của ca cấp cứu là kết quả của sự phối hợp khẩn trương, chính xác và chuyên nghiệp giữa kíp trực cấp cứu, Ngoại tổng quát, Phẫu thuật gây mê hồi sức, góp phần cứu sống bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.