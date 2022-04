Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do vỡ u gan trái

Hôm nay (29/4), thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cho biết, bệnh nhân Thái Bình D. (40 tuổi), trú tại TP Vinh vào viện do sốc mất máu nặng do u gan trái vỡ có nguy cơ tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời.

Trước đó 1 tiếng, ông D. đến bệnh viện TP Vinh thăm khám vì lý do đau bụng âm ỉ ở hạ sườn phải, đột ngột bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, kèm đau quặn hạ sườn phải, bệnh nhân bắt đầu lơ mơ, huyết áp tụt nhanh…

Anh D. được khám chẩn đoán shock mất máu do u gan trái vỡ, tiên lượng tử vong cao. Ngay lập tức, bệnh nhân được các y bác sỹ hội chẩn thống nhất mổ cấp cứu.



Sau 2 giờ đồng hồ, kíp mổ do BS. CKII Phan Huy Hòa, BS Nguyễn Thanh Hưng cùng ê – kíp gây mê đã phẫu thuật cắt gan trái, khối u có khối lượng là 800g. Bệnh nhân D. được cầm máu thành công và được cứu sống.

Các bác sĩ phẫu thuật...

... cắt bỏ khối u gan trái vỡ - Ảnh: Thuý Hạnh

Kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô tế bào gan. Sau mổ bệnh nhân được chăm sóc phục hồi tích cực với kháng sinh chống nhiễm khuẩn, truyền albumin, thuốc bổ gan… Hiện tại, ngày thứ 2 sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, bắt đầu ăn cháo loãng, toàn trạng ổn định, bắt đầu tập đi lại.

Bệnh nhân phục hồi sau 2 ngày phẫu thuật - Ảnh: Thuý Hạnh

Theo các bác sĩ, phẫu thuật cắt phân thùy gan là một phẫu thuật khó, chuyên sâu, đòi hỏi được thực hiện bới bác sỹ chuyên ngành Tiêu hóa – Gan mật. Phẫu thuật cắt gan chỉ định đối với khối u gan đơn độc hoặc nhiều khối khu trú, khối u chưa xâm lấn các mạch máu lớn như tĩnh mạch chủ dưới, thân chung tĩnh mạch cửa, chưa di căn xa (phổi, não, xương…).

Do đó, chỉ khoảng 20% bệnh nhân tại thời điểm chẩn đoán có thể thực hiện phẫu thuật cắt gan

Viêm gan do virus B, C là một trong những nguyên nhân dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Do đó, để phòng tránh ung thư gan, bác sĩ khuyến cáo người dân nên tiêm phòng virus viêm gan B, C. Đồng thời có lối sống sinh hoạt lành mạnh, không sử dụng rượu bia, thuốc lá…, kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần.



Quốc Huy