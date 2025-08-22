Ngày 22/8, Tiến sĩ Lô Quang Nhật, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cho biết bệnh nhân là ông M.Đ.M, vào viện cấp cứu đầu tháng 8.

Trên người ông M. có nhiều vết thương sắc nhọn vùng thượng vị, kích thước 6x4cm do người bệnh tự dùng dao gây thương tích. Vết thương đâm vào bụng, xuyên lên ngực gây thủng gan, thủng tim.

Bác sĩ nhận định đây là trường hợp có thể phối hợp giữa vết thương thấu bụng - ngực và cần phẫu thuật khẩn cấp, hệ thống báo động đỏ bệnh viện được kích hoạt. Ông M. nhanh chóng được đưa vào phòng mổ, lúc này huyết áp đã tụt thấp rồi ngừng tim.

Trong suốt 2 giờ phẫu thuật, ê-kíp mổ gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân mất nhiều máu, kèm tạo máu cục khoang màng tim, chèn ép tim và ngừng tuần hoàn đến 3 lần.

Khi bác sĩ tiến hành mở bụng bệnh nhân theo vết thương, máu trào ra ồ ạt qua đường thủng gan xuyên qua cơ hoành lên ngực, người bệnh tiếp tục ngừng tuần hoàn. Sau khi được ép tim ngoài lồng ngực (bác sĩ dùng tay trực tiếp xoa bóp tim) 2 lần, dù ông M. đã có nhịp tim trở lại nhưng máu vẫn chảy ồ ạt qua vết thương.

Nhận định đây là trường hợp có thương tổn tim, ê-kíp phẫu thuật nhanh chóng phối hợp để mở ngực kiểm soát, xử trí vết thương.

Tuy nhiên, khi mở khoang màng ngoài tim, bác sĩ lại thấy có nhiều máu cục, máu đông, mỏm tim phần buồng thất thủng rách phức tạp với 5 lỗ thủng, đặc biệt có vết thương dài gần 3cm gây máu chảy ồ ạt.

Lúc này, ông M. lại ngừng tim một lần nữa, phẫu thuật viên chính vừa tiến hành xoa bóp, ép tim trong lồng ngực, vừa khẩn trương khâu những chỗ thủng rách của tâm thất, vừa bảo tồn tối đa những nhánh mạch vành tổn thương. Người bệnh đã được truyền 5 lít máu và các chế phẩm trong suốt cuộc mổ.

Điều kì diệu đã xảy ra ngay sau cuộc phẫu thuật, trái tim ông M. đập trở lại và đáp ứng tốt với thuốc vận mạch, kiểm tra không thấy ruột bị thương tổn, máu đã được cầm qua vết thương. Người bệnh nhanh chóng được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để được hồi sức chuyên sâu.

7 ngày sau ca mổ cấp cứu, người bệnh đã tỉnh và không cần phải sử dụng thuốc vận mạch. Sau hơn 20 ngày được chăm sóc tích cực, bệnh nhân hồi phục, được xuất viện.