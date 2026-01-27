Thông tin được ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia thị trường Việt Nam của Meta chia sẻ hôm 27/1. Theo đó, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường có mức độ sử dụng mạng xã hội cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Số liệu từ Decision Lab cho thấy Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất, trong khi Instagram lọt top 5 ứng dụng được Gen Y và Gen Z sử dụng nhiều nhất.

Tuy nhiên, sự phổ biến này đi kèm với thay đổi lớn trong hành vi tiêu dùng, khiến hành trình khách hàng truyền thống dần biến mất.

Người mua hiện nay chuyển đổi linh hoạt giữa việc xem video khám phá, đánh giá nhờ AI và "chốt đơn" ngay trong tin nhắn.

Bùng nổ giao dịch qua tin nhắn

Tỷ lệ người dùng lớn dẫn đến thói quen tương tác trực tiếp với thương hiệu ngày càng cao. Thống kê cho thấy 89% người tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam nhắn tin với doanh nghiệp ít nhất một lần mỗi tuần.

Con số này đặc biệt tăng vọt trong các dịp cao điểm như Tết, với 62% người mua sắm tăng cường sử dụng kênh tin nhắn để tìm hiểu sản phẩm.

Facebook trở thành hạ tầng quan trọng cho thương mại và tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp. Ảnh: Du Lam

Điều này đặt ra bài toán cho các doanh nghiệp: Làm sao để xử lý lượng tương tác khổng lồ mà không bỏ lỡ khách hàng?

Đáp lời nhu cầu này, xu hướng "Kinh doanh hội thoại" đang lên ngôi. Khách hàng hiện nay kỳ vọng có thể hỏi, được tư vấn và thanh toán trọn gói ngay trong một luồng tin nhắn (Messenger) mà không cần chuyển sang ứng dụng khác.

Việc tích hợp thanh toán với các ngân hàng và ví điện tử quen thuộc đã biến khung chat thành một điểm bán hàng hoàn chỉnh.

AI giải quyết bài toán vận hành cho SME

Để phục vụ tệp người dùng khổng lồ trên mạng xã hội, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) Việt Nam đang dẫn đầu khu vực về ứng dụng công nghệ. Có tới 93% SME cho biết đã sử dụng AI trong vận hành, tỷ lệ cao nhất châu Á - Thái Bình Dương.

Thay vì xem AI là công nghệ thử nghiệm, các doanh nghiệp này dùng AI để tự động hóa việc trả lời tin nhắn và tối ưu quảng cáo.

Về phía người dùng, 73% cảm thấy thoải mái khi trao đổi với chatbot AI và 85% đánh giá chúng hữu ích trong thương mại điện tử.

Thực tế cho thấy, việc ứng dụng các công cụ tự động hóa giúp nhà quảng cáo tại Việt Nam tăng trung bình 22% hiệu quả tỷ lệ hoàn vốn trên chi phí quảng cáo (ROAS).

Video ngắn dẫn dắt quyết định mua hàng

Sự hiện diện của 94% người dùng Internet Việt Nam trên Facebook cũng đồng nghĩa với sự cạnh tranh gay gắt về nội dung. Video ngắn (Reels) và Livestream đang trở thành chìa khóa để giữ chân khách hàng.

Số liệu ghi nhận 70% người mua sắm dịp Tết ưu tiên xem video để tìm hiểu sản phẩm; 71% cho biết livestream tác động trực tiếp đến quyết định mua hàng.

Doanh nghiệp buộc phải chuyển dịch từ bài đăng ảnh tĩnh sang các định dạng video tương tác cao kết hợp AI để thúc đẩy hành vi mua sắm ngay lập tức.

Nhận định về bối cảnh thị trường năm 2026, ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia Meta tại Việt Nam cho biết: "Người tiêu dùng Việt Nam linh hoạt chuyển đổi giữa việc tìm hiểu sản phẩm trên mạng xã hội, cân nhắc với sự hỗ trợ của AI và mua sắm thông qua các cuộc trò chuyện, tạo nên một vòng trải nghiệm liền mạch".

Theo ông Khôi Lê, doanh nghiệp cần nắm bắt những thay đổi này để nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng kết nối ý nghĩa với khách hàng, thay vì chỉ xem mạng xã hội là kênh quảng bá đơn thuần.