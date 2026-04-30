Báo cáo toàn cảnh ngành Game mobile Việt Nam 2025 vừa được GameGeek công bố cho thấy, với gần 95% lượt tải đến từ nước ngoài, ngành game di động (game mobile) Việt Nam đang khẳng định vị thế là một ngành kinh tế số có định hướng xuất khẩu chủ đạo, đóng góp đáng kể vào chuỗi cung ứng nội dung số toàn cầu.

Báo cáo chỉ ra một khoảng cách lớn giữa sản lượng phát hành và tiêu thụ nội địa. Trong tổng số 4,9 tỷ lượt tải các sản phẩm game mobile có nguồn gốc từ Việt Nam, thị trường trong nước chỉ chiếm vỏn vẹn 5,5%. Điều này đồng nghĩa với việc gần 95% giá trị sản xuất và phân phối của các studio Việt đang hướng tới người dùng quốc tế. Chỉ số này chứng minh các doanh nghiệp game Việt Nam đã sớm xây dựng năng lực cạnh tranh toàn cầu và không còn bị giới hạn bởi quy mô thị trường nội địa.

Thay vì tập trung vào các thị trường đã bão hòa, các nhà phát hành Việt Nam đã tối ưu hóa chiến lược tại các khu vực có tốc độ tăng trưởng người dùng smartphone cao, đơn cử Ấn Độ là thị trường tiêu thụ lớn nhất với 13,93% tổng lượt tải, nhờ sự tương thích cao giữa sản phẩm Việt và thị hiếu người dùng tại đây; Brazil (7,32%) và Indonesia (6,76%) là hai khu vực trọng điểm tiếp theo đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì quy mô lượt tải lớn cho các studio nội địa.

Việc tập trung vào các thị trường đang phát triển (Tier 3 và Tier 4) cho thấy sự nhạy bén trong việc lựa chọn phân khúc khách hàng mục tiêu, nơi các dòng game mang tính giải trí cao của Việt Nam dễ dàng đạt được quy mô lớn.

Số liệu ghi nhận sự áp đảo của nền tảng Android với 84% tỷ trọng lượt tải. Đây là kết quả của việc tập trung phát triển các dòng game nhẹ, có tính tương thích cao với nhiều loại thiết bị di động, trong đó các thể loại Simulation, Puzzle và Arcade hiện chiếm khoảng 66% tổng lượt tải.

Nguyên nhân do các thể loại này có rào cản ngôn ngữ thấp, dễ dàng tiếp cận người dùng toàn cầu mà không cần quá nhiều chi phí bản địa hóa (localization). Đây chính là "vũ khí" giúp game Việt nhanh chóng đạt được lượng tải khổng lồ ngay khi ra mắt quốc tế.

Dù số lượng lượt tải vẫn là thế mạnh chủ chốt, ngành game Việt đang có bước chuyển dịch quan trọng về chất lượng. Hiện có tới 73% studio đã áp dụng mô hình doanh thu Hybrid (mua hàng trong ứng dụng và quảng cáo) thay vì chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo như trước đây. Sự thay đổi này giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa doanh thu trên mỗi người dùng (ARPU) và kéo dài vòng đời sản phẩm. Kết hợp với tốc độ tăng trưởng nhà phát hành đạt 27,39% (xếp thứ 6 thế giới), Việt Nam đang củng cố vững chắc nền tảng để trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu game mobile chuyên nghiệp.

Với đặc tính xuất khẩu rõ rệt, ngành game không chỉ dừng lại ở một lĩnh vực giải trí mà còn trở thành mũi nhọn thực thụ của kinh tế số Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Báo cáo toàn cảnh ngành Game Việt Nam 2025 - “Game Việt vươn tầm: Từ thị trường nội địa đến vị thế toàn cầu” là báo cáo giá trị do GameGeek - Gaming Central Hub thực hiện, được sự bảo trợ của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp chuyên môn từ các đối tác hàng đầu về dữ liệu như Sensor Tower, AppsFlyer.