Chính xác

Khoảng 4,5 tỷ năm trước, khi Trái Đất còn ở trạng thái nóng chảy, đã xảy ra sự kiện gọi là Iron Catastrophe (sự kiện sắt hóa). Các nguyên tố nặng như sắt và niken chìm xuống trung tâm để tạo thành lõi, kéo theo vàng và các kim loại quý khác do ái lực hóa học mạnh trong điều kiện nhiệt độ cao.