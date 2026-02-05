1. Quốc gia nào rộng thứ hai thế giới, lãnh thổ trải dài qua 3 đại dương?
-
Nga
0%
- Mỹ0%
- Canada0%
- Brazil0%Chính xác
Theo Statistics Canada, Canada có diện tích 9.984.670km2, là quốc gia lớn nhất châu Mỹ và lớn thứ hai thế giới, sau Nga. Nước này có 10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ liên bang, trải qua 6 múi giờ chính.
Canada nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ, phía Nam giáp với Mỹ, phía tây bắc giáp với bang Alaska của Mỹ, phía đông giáp Đại Tây Dương, phía tây giáp Thái Bình Dương và phía bắc giáp với Bắc Băng Dương.
2. Đây có phải là quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới không?
-
Có
0%
- Không0%Chính xác
Theo World Atlas, Canada có đường bờ biển dài nhất thế giới, khoảng 202.080km. Đường bờ biển của quốc gia này tiếp giáp Thái Bình Dương ở phía tây, Đại Tây Dương ở phía đông và Bắc Băng Dương ở phía bắc.
3. Quốc gia này có bao nhiêu người dân?
-
Khoảng 500 triệu
0%
- Khoảng 100 triệu0%
- Khoảng 50 triệu0%
- Khoảng 40 triệu0%Chính xác
Dân số Canada ước tính khoảng 40,3 triệu người (tính đến ngày 3/2/2026), dựa trên tổng hợp của Worldometer từ dữ liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc.
Dân số Canada tương đương 0,49% tổng dân số thế giới.
Canada xếp thứ 38 trong danh sách các quốc gia (và vùng lãnh thổ phụ thuộc) theo dân số.
Mật độ dân số tại Canada là 4 người/km².
Có 80,22% dân số sống ở khu vực đô thị. Độ tuổi trung vị của dân số Canada là 40,8 tuổi.
4. Thủ đô của nước này là:
-
Vancouver
0%
- Ottawa0%
- Toronto0%
- Montreal0%Chính xác
Theo World Atlas, Ottawa nằm ở tỉnh Ontario của Canada. Đây là thành phố lớn thứ sáu của cả nước và lớn thứ hai của tỉnh Ontario. Ngày nay, Ottawa giữ vai trò là thủ đô của Canada.
Ottawa là thủ đô của Canada từ năm 1867. Thành phố nằm ở tỉnh Ontario, giữa hai trung tâm lớn là Toronto và Montreal, nên có vị trí tương đối trung tâm. Ottawa cũng có lợi thế về giao thông đường thủy nhờ kênh đào Rideau, đồng thời nằm xa biên giới Mỹ - Canada.
Năm 1857, Nữ hoàng Victoria chọn Ottawa làm thủ đô của Province of Canada (thuộc địa Anh khi đó). Đến năm 1867, Ottawa chính thức trở thành thủ đô của Canada và giữ vai trò này cho tới nay.
5. Canada là quốc gia duy nhất trên thế giới có biểu tượng nào trên quốc kỳ?
-
Ngôi sao vàng
0%
- Chim đại bàng0%
- Lá phong0%
- Hoa sen0%Chính xác
Theo trang web của Chính phủ Canada, quốc kỳ của Canada, với hai dải đỏ - trắng đặc trưng và hình lá phong ở trung tâm, là biểu tượng nổi tiếng của đất nước này.
Quốc kỳ Canada đã được Quốc hội thông qua vào năm 1964. Lá cờ này được chính thức phê chuẩn bằng một tuyên cáo hoàng gia do Nữ hoàng Elizabeth II ban hành ngày 28/1/1965 và lần đầu tiên được kéo lên vào ngày 15/2/1965.
Theo quy định trong Đạo luật Quốc kỳ Canada, tất cả người dân Canada được khuyến khích tự hào treo và trưng bày quốc kỳ theo đúng nghi thức và quy chuẩn sử dụng cờ.
6. Một tỉnh của Canada có Đạo luật xin lỗi?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Đa phần du khách đến Canada đều tin người dân ở đây cực kỳ lịch sự. Thực tế cho thấy người Canada xin lỗi rất nhiều. Ở tỉnh Ontario, chính phủ đã thông qua “Đạo luật xin lỗi”. Đạo luật này quy định rằng lời xin lỗi trước tòa không đồng nghĩa với việc thừa nhận trách nhiệm pháp lý, mà chỉ được xem là một cách cư xử lịch sự.
- Sai
-
Xem thêm về:
-
quốc gia rộng thứ hai thế giới
-
Canada
Tin nổi bật
- Chim đại bàng
- Ottawa
- Khoảng 100 triệu
- Không
- Mỹ