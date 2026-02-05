Chính xác

Theo Statistics Canada, Canada có diện tích 9.984.670km2, là quốc gia lớn nhất châu Mỹ và lớn thứ hai thế giới, sau Nga. Nước này có 10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ liên bang, trải qua 6 múi giờ chính.

Canada nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ, phía Nam giáp với Mỹ, phía tây bắc giáp với bang Alaska của Mỹ, phía đông giáp Đại Tây Dương, phía tây giáp Thái Bình Dương và phía bắc giáp với Bắc Băng Dương.