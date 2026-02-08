Chính xác

Năm 2011, đảo quốc Samoa ở Thái Bình Dương đã bỏ qua ngày 30/12 và đi thẳng tới ngày 31/12 để chuyển từ múi giờ UTC-11 sang UTC+13.

Trước đó, Samoa nằm ở múi giờ phía Đông của đường đổi ngày quốc tế. Samoa thông báo quyết định này nhằm cải thiện quan hệ với các đối tác thương mại quan trọng ở phía Tây là Australia và New Zealand.