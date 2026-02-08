1. Quốc gia nào từng bỏ qua ngày 30/12 để chuyển thẳng sang ngày 31/12?
-
Samoa
0%
- Hungary0%
- Nepal0%
- Ethiopia0%Chính xác
Năm 2011, đảo quốc Samoa ở Thái Bình Dương đã bỏ qua ngày 30/12 và đi thẳng tới ngày 31/12 để chuyển từ múi giờ UTC-11 sang UTC+13.
Trước đó, Samoa nằm ở múi giờ phía Đông của đường đổi ngày quốc tế. Samoa thông báo quyết định này nhằm cải thiện quan hệ với các đối tác thương mại quan trọng ở phía Tây là Australia và New Zealand.
2. Quốc gia này đón năm mới muộn nhất thế giới, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Trước khi đổi, múi giờ tại Samoa chậm hơn 23 tiếng so với Auckland (New Zealand), nhưng giờ đây đã nhanh hơn 1 tiếng và quốc gia này trở thành một trong những nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới.
3. Samoa và American Samoa dù chỉ cách nhau hơn 100 km nhưng có thể chênh lệch bao nhiêu ngày?
-
1 ngày
0%
- 10 ngày0%
- 30 ngày0%
- 365 ngày0%Chính xác
Quần đảo Samoa ở Nam Thái Bình Dương được chia thành hai khu vực pháp lý: Đảo quốc Samoa và American Samoa (hay còn gọi là Samoa thuộc Mỹ) - lãnh thổ chưa hợp nhất của Mỹ. Hai khu vực này cách nhau khoảng 160 km.
Trong khi đảo quốc Samoa đổi múi giờ, American Samoa vẫn giữ nguyên múi giờ. Kết quả là hai vùng lãnh thổ chỉ cách nhau một chuyến bay 40 phút lại chênh nhau tới 24 giờ.
4. Quốc kỳ Samoa có hình gì nổi bật?
-
Hình con rồng
0%
- Hình chòm sao Nam Thập Tự0%
- Hình mặt trời mọc0%
- Hình chim đại bàng0%Chính xác
Quốc kỳ Samoa có nền màu đỏ, tượng trưng cho lòng dũng cảm, sức mạnh và sự kiên định của người dân Samoa. Góc trên bên trái của lá cờ là hình chữ nhật màu xanh đậm, bên trong chứa năm ngôi sao trắng tượng trưng cho chòm sao Nam Thập Tự (Southern Cross).
5. Ngôn ngữ nào được dùng phổ biến ở quốc gia này?
-
Tiếng Anh
0%
- Tiếng Samoa0%
- Tiếng Anh và tiếng Samoa0%
- Tiếng Pháp và tiếng Samoa0%Chính xác
Cả tiếng Samoa và tiếng Anh đều được coi là công cụ quan trọng đối với sự thịnh vượng kinh tế và phát triển xã hội của Samoa.
Mặc dù không có luật nào quy định ngôn ngữ chính thức ở Samoa, nhưng hiến pháp nêu rõ rằng cả tiếng Samoa và tiếng Anh đều quan trọng. Hiến pháp đề cập rằng trong những lĩnh vực như tư pháp, nghi lễ và phương tiện truyền thông, cả hai ngôn ngữ đều được sử dụng.
