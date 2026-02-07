Chính xác

Theo Báo Nhân dân, Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.260 km, là vùng biển lớn đứng thứ 27 trong 157 quốc gia ven biển và các quốc đảo.

Vùng biển nước ta giàu tài nguyên và có giá trị kinh tế cao, với nhiều bãi biển nổi tiếng.