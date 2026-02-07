1. Quốc gia nào ở Đông Nam Á có đường bờ biển dài thứ hai thế giới?
-
Malaysia
0%
- Thái Lan0%
- Việt Nam0%
- Indonesia0%Chính xác
Theo dữ liệu địa lý toàn cầu của World Atlas, quốc gia này có đường bờ biển dài khoảng 99.083 km, đứng thứ hai thế giới sau Canada và dài nhất Đông Nam Á. Số liệu có thể chênh lệch giữa các nguồn do phương pháp đo khác nhau.
2. Quốc gia này được mệnh danh là:
-
Xứ vạn đảo
0%
- Xứ chùa0%
- Xứ bồng lai0%
- Xứ triệu voi0%Chính xác
Nằm giữa Đông Nam Á và châu Đại Dương, Indonesia được gọi là “xứ sở vạn đảo” vì lãnh thổ gồm hàng nghìn hòn đảo tạo thành một quần đảo rộng lớn. Một số nghiên cứu cho rằng nước này có hơn 17.500 đảo; theo World Atlas, số đảo được công nhận hiện vào khoảng 17.508. Lãnh thổ trải dài hơn 1.000 dặm từ bắc xuống nam và hơn 3.100 dặm từ đông sang tây, khiến đây trở thành đảo quốc lớn nhất thế giới. Hơn một nửa số đảo có người sinh sống.
3. Bãi biển nào của quốc gia này từng lọt vào danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới?
-
Bãi biển Kuta
0%
- Bãi biển Kelingking0%
- Bãi biển Sanur0%
- Bãi biển Jimbaran0%Chính xác
Bãi biển Kelingking trên đảo Nusa Penida được người dùng Tripadvisor bình chọn vào danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới. Nơi đây nổi bật với vách đá có hình dáng giống sống lưng khủng long và cảnh quan hoang sơ.
4. Quốc gia này có phải là nước sở hữu nhiều sân bay nhất Đông Nam Á?
-
Có
0%
- Không0%Chính xác
Theo CIA World Factbook, Indonesia có khoảng 556 sân bay (ước tính năm 2025), nhiều nhất Đông Nam Á. Thống kê này bao gồm cả sân bay dân dụng, quân sự và các đường băng có thể nhận diện từ trên không.
5. Quốc gia này dân số lớn thứ mấy ở Đông Nam Á?
-
1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Đây là quốc gia có diện tích lớn nhất và đông dân nhất Đông Nam Á. Theo Ban Dân số Liên Hợp Quốc (UNPD), dân số năm 2025 ước đạt khoảng 287,9 triệu người, xếp thứ 4 thế giới và đứng đầu khu vực.
6. 6. Việt Nam có đường bờ biển dài khoảng bao nhiêu?
-
Khoảng 1.000 km
0%
- Khoảng 2.000 km0%
- Khoảng 3.200 km0%
- Khoảng 4.200 km0%Chính xác
Theo Báo Nhân dân, Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.260 km, là vùng biển lớn đứng thứ 27 trong 157 quốc gia ven biển và các quốc đảo.
Vùng biển nước ta giàu tài nguyên và có giá trị kinh tế cao, với nhiều bãi biển nổi tiếng.
7. Quốc gia Đông Nam Á nào không giáp biển?
-
Campuchia
0%
- Lào0%
- Malaysia0%
- Brunei0%Chính xác
Theo National Geographic, Lào là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không giáp biển. Phần lớn lãnh thổ là núi và cao nguyên. Dù không có biển, du khách vẫn có thể trải nghiệm các bãi cát ven sông Mekong, nổi bật là khu vực “Bốn Ngàn Đảo” (Si Phan Don) ở miền nam đất nước.
-
Xem thêm về:
-
Bờ biển dài nhất
-
Đông Nam Á
Tin nổi bật
- Lào
- Khoảng 2.000 km
- 2
- Không
- Bãi biển Kelingking
- Xứ chùa
- Thái Lan