Giá nhà đắt đỏ, chi phí sinh hoạt cao, nhiều ùn tắc và áp lực khiến không ít người trẻ rời Hà Nội, TPHCM để tìm một nhịp sống khác. Nhưng có người không bỏ phố cũng chẳng rời quê: mỗi ngày di chuyển hàng chục cây số để đi làm, rồi trở về quê nhà tận hưởng cuộc sống yên bình. VietNamNet giới thiệu tuyến bài Làm ở phố, sống ở ngoại ô, kể về những lựa chọn và trải nghiệm của những người đang chọn cách sống này.

Sáng đi làm trong phố, tối lái xe về ngoại ô

10 năm nay, đều đặn mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1993, Hà Nội) thức dậy từ 6h sáng.

Sau khoảng nửa tiếng chuẩn bị, chị bắt đầu rời nhà riêng ở thôn Hoàng Xá, xã Yên Lãng (xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh cũ), tự lái xe máy vượt quãng đường khoảng 40km tới chỗ làm, thuộc khu vực phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng cũ).

“Công việc của mình bắt đầu lúc 8h. Để kịp giờ làm, mình phải dậy sớm và ra khỏi nhà trước 6 rưỡi. Sau đó, mình di chuyển theo cung đường Vành đai 3, qua cầu Thăng Long.

Nếu đi sớm, mình sẽ tránh được cảnh tắc đường vào giờ cao điểm ở nội đô. Nếu đi muộn hơn khoảng 15-20 phút, mình cũng có thể đi làm trễ”, chị kể.

Chị Hương làm chuyên viên văn thư lưu trữ cho một công ty nước ngoài ở Hà Nội

Theo chị Hương, lựa chọn “làm việc ở phố, sống ở ngoại ô” xuất phát từ mong muốn tiết kiệm chi phí, tránh khói bụi, xô bồ, sống gần gia đình và sử dụng nguồn thực phẩm từ quê.

Sau khi kết hôn, chồng làm việc ở quê, chị quyết định di chuyển giữa hai nơi để vừa duy trì công việc ở phố, vừa được sống gần gia đình.

“Mình nghĩ một người thay đổi sẽ dễ hơn cả gia đình cùng thay đổi. Ở quê, môi trường sống tốt, nhà cửa rộng rãi, cuộc sống của mọi người cũng ổn định nên mình chọn về quê”, chị nói.

Người phụ nữ 33 tuổi tính toán, nếu lựa chọn sống và làm việc ở phố, mỗi tháng chị tiết kiệm được vài trăm nghìn tiền xăng xe, không phải đi lại xa xôi nhưng có thể tiêu tốn khoảng 7 triệu đồng, chiếm 2/3 thu nhập.

Trong đó, tiền thuê trọ khoảng 3 triệu, còn lại là chi phí sinh hoạt, ăn uống...

Chị nghĩ, sau khi trừ các khoản chi cần thiết sẽ không còn dư bao nhiêu, tích lũy vài chục năm cũng chưa thể mua được nhà hay chung cư ở phố.

Nhà cách chỗ làm vài chục cây số nhưng chị Hương chọn di chuyển giữa 2 nơi mỗi ngày, vừa duy trì công việc ở phố, vừa được sống ở quê

Còn nếu chuyển hẳn về quê, chị khó có thể tìm được công việc đúng chuyên môn và đảm bảo mức thu nhập, đãi ngộ tốt như chỗ làm việc hiện tại.

“Mặc dù phải vượt quãng đường dài khoảng 80km và tốn khoảng 2 tiếng di chuyển mỗi ngày nhưng mình thấy đây vẫn là lựa chọn phù hợp nhất. Mình vừa duy trì được công việc hiện tại, có thu nhập ổn định, vừa được sống gần gia đình, trong căn nhà riêng tư rộng rãi”, chị Hương chia sẻ.

Tiết kiệm 7 triệu/tháng, sức khỏe cải thiện rõ

Mỗi ngày, sau khi sắp xếp chăm sóc cho con cái, gia đình chu toàn, chị bắt đầu rời khỏi nhà và di chuyển khoảng 1 tiếng đến chỗ làm.

Chị cho hay, đi xe máy tuy vất vả và tiềm ẩn nguy hiểm hơn nhưng di chuyển chủ động và linh hoạt hơn ô tô, hạn chế tình trạng “chôn chân” vào giờ cao điểm.

Vì làm việc tại công ty nước ngoài, thời gian thoải mái nên chị còn được lựa chọn khung giờ phù hợp với cá nhân (8h00 - 17h15).

Vào ngày thời tiết xấu, mưa bão, công ty của chị cũng tạo điều kiện cho nhân viên làm việc từ xa.

Mùa đông, chị sẽ mặc vài lớp quần áo và dùng mũ, khăn che kín để giữ ấm, tránh bị lạnh cóng khi đi đường dài.

Vài tháng gần đây, chị Hương may mắn được phân công công việc về chỗ làm gần hơn ở phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy cũ). Nhờ đó quãng đường di chuyển mỗi ngày của chị được rút ngắn xuống 20km/chiều.

Tuy phải đi làm xa hàng ngày nhưng chị Hương thấy hài lòng vì được sống gần gia đình

Chị thừa nhận, nhược điểm duy nhất khi “làm ở phố, sống ở ngoại ô” là phải đi làm xa.

Song, bù lại, chị nhận được nhiều thứ: tiết kiệm được khoảng 7 triệu đồng/tháng; sức khỏe và tinh thần cải thiện rõ; con cái được ông bà hỗ trợ đưa đón, chăm sóc; yên tâm sử dụng thực phẩm sạch hàng ngày; có nhà ở khang trang…

“Trước khi lấy chồng, mình cũng có vài năm sống cùng người thân ở trung tâm thành phố. Thời điểm đó, mình thấy môi trường sống xô bồ, khói bụi và ngột ngạt nên thường hay căng thẳng, áp lực.

Chưa kể, khi thời tiết thay đổi hoặc giao mùa, mình lại dễ bị ốm, hắt hơi sổ mũi, đau đầu…

Nhưng sống ở quê, mình được hít hà bầu không khí trong lành, ăn rau sạch nên đỡ ốm vặt và tinh thần lạc quan hơn.

Kết thúc giờ làm việc, mình mong đợi được về nhà sum vầy, ăn bữa tối cùng gia đình”, chị nói.

Những bữa cơm nhà giúp chị thêm yên tâm vì lành, sạch

Không chỉ bản thân chị thấy cuộc sống thay đổi tích cực mà các thành viên khác cũng vui vẻ, hài lòng. Các con có không gian sống rộng rãi, thoải mái chạy nhảy vui chơi. Ông bà được quây quần hàng ngày bên con cháu.

Vợ chồng chị được sống gần nhau, cùng chăm lo cho con cái, gia đình. Khoản tiền họ còn dư dả mỗi tháng cũng được dành để tiết kiệm và đầu tư cho con cái học hành trong tương lai…

“Tuy quãng đường xa nhưng mình đi lâu rồi cũng quen nên ít khi phải xin nghỉ lắm, kể cả lúc mang bầu.

Từ ngày ở quê, mình còn yên tâm sử dụng nguồn thực phẩm sạch. Chưa kể bố mẹ lo cho tiền gạo, mắm muối, điện nước và hỗ trợ đưa đón các cháu học hành. Cuộc sống hiện tại của cả nhà rất ổn”, chị nêu cảm nhận.

Ảnh: Huong Daily Vlog