Thủ khoa bỏ phố về quê

Năm 2013, với kết quả học tập ấn tượng, chị Cao Thị Liên (quê Hải Phòng) trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thành tích này mở ra nhiều kỳ vọng về một công việc ổn định, đúng chuyên ngành tại các thành phố lớn, thậm chí là cơ hội du học cho chị.

Đúng như kỳ vọng, sau khi tốt nghiệp, Liên làm việc trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan với thu nhập ổn định, đủ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc sống có phần ngột ngạt ở thành phố lớn khiến chị gặp những vấn đề về sức khỏe tâm lý.

Một lần đọc sách, Liên tình cờ đọc được câu hỏi: “Điều gì thực sự khiến bạn hạnh phúc? Và đến năm 60 tuổi, bạn sẽ hối hận về điều gì mà mình chưa làm?”.

“Khi trả lời một cách thành thật, tôi nhận ra rằng mình yêu cuộc sống nơi thôn quê, yêu thiên nhiên, yêu động vật, yêu những điều rất giản dị như việc được ngắm một bông hoa dại ven đường. Việc được sống gần những điều mình yêu thích với tôi chính là hạnh phúc.

Bên cạnh đó, việc được tiếp cận và ngắm nhìn những khu vườn xinh đẹp trong thời gian làm việc trong công ty kiến trúc cảnh quan, tìm hiểu sâu về cách con người sống hài hòa cùng thiên nhiên khiến tôi càng thêm yêu thích cuộc sống nơi thôn quê”, Liên chia sẻ.

Liên (khoanh tròn đỏ) trong buổi vinh danh thủ khoa xuất sắc vào năm 2013

Vào một ngày cuối năm 2018, chị đã không do dự mà đưa ra quyết định bỏ phố về quê.

Tuy nhiên, không muốn từ bỏ đam mê với lĩnh vực mình dày công theo học nên quyết định làm việc từ xa cho một công ty kiến trúc cảnh quan, song song với việc tham gia sản xuất nông nghiệp cùng gia đình.

Vực dậy trang trại sau biến cố

Nơi quê nhà, bố mẹ Liên làm trang trại chăn nuôi gà, lợn, tôm. Sau khi về quê, Liên là "cánh tay đắc lực", hỗ trợ và đưa ra những ý tưởng mới để phát triển trang trại.

Liên quyết định bỏ phố về quê, cùng bố mẹ phát triển trang trại

Đến lúc này chị mới nhận ra, việc chăn nuôi không hề đơn giản như mình vẫn nghĩ. Những năm qua, chị cùng gia đình phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua những khủng hoảng khi phát sinh dịch bệnh hay thiên tai.

Năm 2020, dịch tả lợn châu Phi khiến gia đình Liên thiệt hại nặng nề khi phải tiêu hủy hơn 100 con lợn. Chi phí đầu tư chuồng trại lớn, cộng thêm giá lợn giảm kéo dài, gia đình chị quyết định dừng chăn nuôi lợn.

Sau đó, chị cùng bố mẹ thử đổi hướng sang nuôi cá. Tuy nhiên, đầu ra bấp bênh, giá thấp khiến hiệu quả kinh tế không như kỳ vọng. Có thời điểm, cá rô phi loại lớn chỉ khoảng 20.000 đồng/kg, cá nhỏ thậm chí chỉ vài nghìn đồng/kg.

Sau nhiều lần điều chỉnh, gia đình Liên quyết định chuyển sang mô hình nuôi tôm nước ngọt, kết hợp chăn nuôi gà thả vườn. Hiện, đầm tôm của gia đình rộng khoảng 6.000m² cùng đàn gà từ 1.200 - 1.500 con mang lại cho chị và gia đình nguồn thu nhập ổn định.

Ở mảng trồng trọt, những cơn bão lớn gây ra thiệt hại nặng nề. Cơn bão Yagi vào năm 2024 từng khiến gần 500 cây mít và nhiều loại cây ăn quả của gia đình Liên gãy đổ. Từ thực tế này, gia đình Liên chuyển sang trồng cau - loại cây có khả năng chịu gió bão tốt hơn và phù hợp với môi trường địa phương.

Đến nay, trang trại của gia đình Liên dần ổn định với đầm nuôi tôm, đàn gà thả vườn và hàng cau xanh mát, vừa tạo sinh kế, vừa hình thành không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

Với những trải nghiệm đầy mới mẻ và cũng rất gian nan, Liên nhận ra, làm nông nghiệp là một hành trình dài, có lúc thành công và có lúc không tránh khỏi thất bại. Niềm tin và những bài học sau mỗi lần vấp ngã là động lực giúp chị trưởng thành hơn sau mỗi khó khăn.

“Tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương từ gia đình và sự gắn bó với quê hương. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn để tôi tiếp tục cố gắng”, Liên chia sẻ.

Liên hạnh phúc khi được gần gũi gia đình

Bên cạnh những khó khăn, Liên cũng nhận lại nhiều điều quý giá từ quyết định “bỏ phố về quê”.

Chị trân trọng những buổi sáng yên bình, được tận hưởng cảm giác thư thái, ngắm gió lướt qua mặt hồ và những tán cây xanh mát. Với Liên, những buổi chiều ngồi hàn huyên cùng mẹ dưới hàng cau hay thả hồn theo ánh hoàng hôn lộng gió đều là điều chị từng ao ước trong những năm tháng mưu sinh nơi phố thị. Giờ đây, những mong ước giản dị ấy đã trở thành hiện thực.

"Áp lực công việc giảm đi nhiều, tôi cũng có thêm thời gian, cơ hội ở bên bố mẹ, người thân. Đó là món quà quý giá nhất tôi nhận được khi bỏ phố về quê", Liên nói.

“Dù khi trở về quê, tôi mất đi một số cơ hội phát triển sự nghiệp ở các thành phố lớn, song, những gì tôi nhận lại là được kết nối với thiên nhiên, với gia đình và với làng quê”, Liên nói.

Thời gian rảnh, chị thường quay và đăng tải video về cuộc sống thường nhật của mình chốn thôn quê. Chị rất vui khi đọc được một số bình luận nói rằng, những khoảnh khắc này giúp họ "chữa lành", xua tan sự mệt mỏi giữa nhịp sống vội vã của phố thị.

“Tôi không dám khẳng định, ở quê tốt hơn hay ở phố tốt hơn. Tôi chỉ muốn thông qua câu chuyện của mình để nói với các bạn trẻ 'hãy mạnh dạn lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Dù là ở thành phố hay ở quê, chỉ cần bạn hiểu rõ bản thân và dám bắt đầu thì mọi thứ sẽ không khó khăn như mình tưởng'”, Liên bày tỏ.

Ảnh và video: NVCC