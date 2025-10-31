XEM CLIP:

Sau hơn nửa tháng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng một gia đình tại xã Đak Nhau tử vong.

Từng là sinh viên đại học

Liên quan vụ án, cơ quan công an khởi tố và bắt giữ 3 đối tượng gồm Lưu Minh Tiến (Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (Thái Nguyên) về hành vi "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

3 bị can trên có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng với Lê Sỹ Tùng trước khi gây án.

Lê Sỹ Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: A.X

Theo kết quả điều tra, Tùng trực tiếp ra tay sát hại các nạn nhân, không có đồng phạm trong quá trình gây án. Nghi can bị khởi tố về 4 tội danh: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Ba nạn nhân được xác định là ông Đ.D.T. (SN 1978), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu Đ.T.T. (SN 2014, cháu ngoại bà H.). Cả ba đều bị bắn vào vùng đầu, tử vong tại chỗ vào tối 2/10 tại cơ sở thu mua nông sản T.H.

Theo hồ sơ, Tùng từng là sinh viên Đại học Công nghệ Thông tin, nhưng bỏ học giữa chừng, không có nghề nghiệp ổn định. Khi còn học lớp 11, Tùng từng phạm tội “trộm cắp tài sản” bị xử án 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Lực lượng công an được huy động truy vết nghi phạm. Ảnh: T.T

Không có việc làm, không thu nhập nhưng Tùng lại thích hưởng thụ và sống ảo trên mạng xã hội, thường xuyên đăng ảnh xe phân khối lớn, du lịch, súng đạn… để thể hiện bản thân. Từ lối sống lệch lạc này, hắn nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản để có tiền tiêu xài.

Kế hoạch tội ác được chuẩn bị bài bản

Kết quả điều tra xác định, Tùng đã bán xe mô tô lấy tiền mua một khẩu súng quân dụng, 750 viên đạn cùng nhiều vật dụng khác như máy cắt sắt, tóc giả, dây dù, găng tay, đèn pin và quần áo cải trang. Mục tiêu hắn nhắm tới là gia đình ông T., chủ cơ sở thu mua nông sản tại xã Đăk Nhau có điều kiện kinh tế khá giả, sống biệt lập ở nơi hẻo lánh.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: A.X

Từ đầu tháng 8, Tùng nhiều lần đến khu vực này khảo sát địa bàn, nắm rõ quy luật sinh hoạt, số người trong nhà, hướng ra vào và đường tẩu thoát. Sau khi lên kế hoạch chi tiết, hắn quyết định ra tay.

Ngày 1/10, Tùng bắt đầu hành trình vòng vèo qua nhiều tỉnh để xóa dấu vết. Hắn gửi xe máy tại bãi xe bệnh viện dọc Quốc lộ 1 rồi đón ô tô đi Đà Lạt, tiếp đó quay lại Dầu Giây – Amata – Suối Tiên – Bến xe Miền Đông. Sáng 2/10, Tùng lên xe khách đi xã Bom Bo, rồi đón xe ôm đến xã Đăk Nhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2km, hắn xuống xe, đi bộ xuyên qua lô cao su để tiếp cận mục tiêu.

Trên mỗi chặng, Tùng đều thay đổi trang phục, đội tóc giả, đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai nhằm đánh lạc hướng nhận dạng. Gần đến nhà nạn nhân, hắn thay toàn bộ đồ, khoác trang phục phượt thủ, đeo găng tay, kính bảo hộ, lắp súng và bắn thử trước khi gây án.

Hình ảnh camera về đối tượng gây án. Ảnh: A.X

Để tạo điều kiện gây án, Tùng dùng móc câu nối vào công tắc điện, kéo dây dù ra bên ngoài để cúp điện từ xa. Khi căn nhà chìm trong bóng tối, hắn đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách các nạn nhân khoảng 35m, xả đạn liên tục khiến 3 người chết. Sau đó, Tùng bắn nổ camera, cắt két sắt lấy tài sản rồi bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai lập Ban chuyên án 1025G do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban. Đồng thời, 5 Phó giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, chia 15 tổ điều tra với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vào cuộc phá án.

“Lực lượng công an đã vận động người dân tích cực tố giác tội phạm, thu thập được hơn 50 nguồn tin có giá trị phục vụ điều tra”, Thiếu tướng Hải cho biết.

Vũ khí và tang vật đối tượng Lê Sỹ Tùng sử dụng sát hại 3 người dân. Ảnh: ND

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra, truy bắt hung thủ.

“Mặc dù thông tin ban đầu từ hiện trường rất hạn chế, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, lực lượng công an từng bước xác định được hướng điều tra trọng tâm”, Ban chuyên án thông tin.

Chỉ 56 giờ sau khi gây án, Tùng bị bắt cùng toàn bộ tang vật, khép lại kế hoạch tội ác được chuẩn bị kỹ lưỡng...