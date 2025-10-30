Hôm nay (30/10), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng về tội “Buôn bán hàng cấm”. Các đối tượng gồm: Trương Ngọc Ẩn (SN 1990, ngụ phường Tân Định), Sử Hữu Minh Kha (SN 2002), Nguyễn Diệp Huy (SN 2001, cùng ngụ phường An Khánh) và Lương Mộc Hân (SN 1990, ngụ phường Cầu Kiệu).

Trong nhóm này, Ẩn là chủ hộ kinh doanh quán bar Destiny (số 16 Quốc Hương, phường An Khánh). Kha giữ vai trò trợ lý điều hành, Huy là quản lý và Hân làm thu ngân tại quán.

4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM phát hiện hộ kinh doanh Destiny hoạt động dưới hình thức quán bar có hành vi bán bóng cười (khí N₂O) cho khách sử dụng trực tiếp tại chỗ.

Lực lượng công an kiểm tra thì phát hiện cơ sở đang tàng trữ 21 bình khí cười (N₂O) và 40 quả bóng cười chưa sử dụng.

Qua điều tra ban đầu, công an làm rõ 4 đối tượng nói trên đã cầm đầu và quản lý việc kinh doanh hàng cấm này.

Trong nửa năm hoạt động, các đối tượng thu lợi bất chính 7 tỷ đồng. Ảnh: CACC

Nhóm đối tượng thừa nhận đã hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó như: bố trí khu vực riêng phục vụ bóng cười, hoạt động 24/24; chỉ ưu tiên khách quen, nhận khách sau 23h và yêu cầu nhân viên cất giấu bình khí N₂O khi có động; thay đổi tên mặt hàng bóng cười trong menu và hóa đơn để che giấu hành vi; sử dụng Zalo, Viber để đặt hàng và thống kê doanh thu nội bộ, không kê khai chính thức.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định, trong 6 tháng đầu năm 2025, tụ điểm này đã bán ra tổng cộng 65.522 quả bóng cười, thu lợi bất chính gần 7 tỷ đồng. Mỗi tháng, cơ sở này nhập từ 50-200 bình khí N₂O.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ và xử lý toàn bộ đường dây cung cấp khí N₂O trên địa bàn. Đồng thời, công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng khí N₂O do mặt hàng này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và trật tự xã hội.