Ngày 30/10, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm nghi can cướp tài sản của học sinh xảy ra trên địa phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai).

Hai đối tượng cướp tài sản của học sinh. Ảnh: T.T

Ngày 29/10, Công an phường Trấn Biên nhận tin báo về vụ cướp xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn. Nạn nhân là học sinh lớp 10, bị hai thanh niên lạ mặt hành hung, cướp xe máy biển số 60AA-422.XX và điện thoại iPhone 15.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, các đối tượng manh động, nhắm vào người chưa thành niên, Phòng CSHS đã phối hợp với Công an phường Trấn Biên khẩn trương truy xét.

Đến 1h sáng 30/10, lực lượng công an bắt giữ hai nghi phạm Danh Nhật Linh (SN 2000, quê Cà Mau) và Trần Hoàng Ân (SN 2002, ngụ phường Trấn Biên) khi cả hai đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên đường Mường Thanh, phường Tam Hiệp.

Tại cơ quan công an, hai nghi phạm khai do không có việc làm nên rủ nhau đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Tối 29/10, Ân điều khiển xe máy chở Linh chạy dọc tuyến đường Đặng Văn Trơn. Khi thấy một học sinh đang trú mưa bên đường cùng xe máy, chúng lao tới hành hung, cướp xe và điện thoại rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.