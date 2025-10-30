Ngày 30/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ thảm sát bằng súng khiến 3 người trong một gia đình ở xã Đăk Nhau (Đồng Nai) tử vong, gây rúng động dư luận.

Lê Sỹ Tùng tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: A.X

Kết quả điều tra xác định bị can Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ngụ phường Phước Bình, Đồng Nai) đã thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm tham gia trong quá trình gây án. Cơ quan CSĐT đã khởi tố Tùng về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngoài ra, 3 đối tượng liên quan gồm Lưu Minh Tiến (ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (ngụ tỉnh Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (ngụ tỉnh Thái Nguyên) cũng bị khởi tố, bắt giữ vì có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng với Tùng trước khi gây án.

Theo điều tra, Tùng không có việc làm ổn định nhưng lại thích thể hiện lối sống xa hoa, thường khoe xe mô tô, vũ khí và các chuyến đi phượt trên mạng xã hội. Với bản tính ham hưởng thụ, lười lao động, Tùng nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Kế hoạch của Tùng là tìm gia đình nạn nhân giàu có, ở biệt lập nơi hẻo lánh để gây án.

Sau khi bán xe lấy tiền mua súng quân dụng và nhiều phụ kiện, Tùng lên kế hoạch chọn cơ sở thu mua nông sản T.H tại xã Đăk Nhau - có nhà ở khang trang, trong nhà có nhiều tài sản và ở nơi hẻo lánh - làm mục tiêu.

Chiều tối 2/10, phát hiện gia đình nạn nhân tập trung ăn tối, Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân 35m rồi xả đạn liên tục làm 3 người chết. Sau đó, Tùng bắn nổ mắt camera rồi vào phòng cắt két sắt lấy tài sản của gia đình nạn nhân và tẩu thoát.

Tang vật gây án của đối tượng. Ảnh: A.X

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, chỉ sau 56 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng điều tra đã bắt giữ Tùng cùng tang vật liên quan.

Sau đó, Cơ quan CSĐT tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng mua bán vũ khí Tùng đã sử dụng để gây án và hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can theo quy định pháp luật.