Ngày 21/7, Mirror đưa tin người mẫu Wualys Fuentes Aquino được người thân phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở khu dân cư Altos del Trapiche, thủ đô Tegucigalpa (Honduras), hưởng dương 23 tuổi.

Theo truyền thông địa phương, sau nhiều ngày không thể liên lạc với Wualys, người thân đã đến căn hộ kiểm tra và bàng hoàng phát hiện cô tử vong. Ngay sau đó, họ trình báo vụ việc cho cảnh sát.

Nữ người mẫu Wualys Guentes Aquino.

Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Thi thể người đẹp được đưa đi khám nghiệm nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đến nay, nhà chức trách vẫn chưa công bố kết luận cuối cùng.

Wualys vừa giành danh hiệu Á hậu 1 tại Miss Universe Tegucigalpa 2026. Sau cuộc thi, cô chia sẻ trên Instagram: "Hôm nay, tôi biết ơn khi được trao danh hiệu Á hậu 1. Hơn cả một danh hiệu, tôi tự hào vì đã cống hiến hết mình trong suốt hành trình".

Một ngày sau đêm chung kết, Wualys tiếp tục đăng tải bài viết nhắc lại quãng thời gian từng bị bắt nạt vì ngoại hình.

"Cô bé 14 tuổi từng bị bắt nạt vì vóc dáng cuối cùng cũng được tỏa sáng. Đứng trên sân khấu trước rất nhiều người không hề dễ dàng, nhưng sự tự tin và tiềm năng sẽ đưa tôi tiến xa hơn", cô viết.

Wualys sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hình thể quyến rũ.

Ngoài hoạt động người mẫu, Wualys còn theo học ngành Marketing Quốc tế và Công tác xã hội tại Đại học Quốc gia Tự trị Honduras.

Sau khi thông tin được xác nhận, ban tổ chức Miss Universe Tegucigalpa gửi lời chia buồn tới gia đình, đồng thời ca ngợi cô là người giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

Wualys tại Miss Universe Tegucigalpa 2026: